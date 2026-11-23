Il Papa si recherà in Corea del Sud dal 3 all’8 agosto 2027 per presiedere la Giornata Mondiale della Gioventù. Sarà la prima visita di Leone XIV nella penisola coreana dall’inizio del suo pontificato. E la prima volta che la Corea del Sud ospita una Gmg (e la seconda in Asia dopo Manila 1995). L’incontro avrà come motto “Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo” (Gv 16,33). Tra i santi patroni scelti per l’evento figurano San Giovanni Paolo II, il martire coreano Sant’Andrea Kim Taegon e San Carlo Acutis. Il Pontefice ha diffuso un videomessaggio ufficiale per annunciare l’apertura delle registrazioni, esortando i giovani a vivere l’esperienza come un “pellegrinaggio di fede, amicizia e speranza”. Le iscrizioni per i gruppi sono attive sul portale ufficiale WYD Seoul 2027. Oltre all’aspetto giovanile, i vertici vaticani e la Chiesa locale guardano alla visita come a un’importante occasione per sostenere la pace e il dialogo nella penisola coreana. Lo scorso giugno Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il presidente sudcoreano Lee Jae Myung per discutere degli sforzi di distensione nell’area. Oltre agli eventi principali nella capitale, il sindaco di Dangjin ha ufficialmente invitato il Papa a visitare il Santuario di Solmoe, luogo natale di Sant’Andrea Kim e culla del cattolicesimo coreano, anche se il programma dettagliato del viaggio non è ancora stato pubblicato dalla Santa Sede. In vista della Giornata Mondiale della Gioventù “Seoul 2027”, l’agenzia missionaria vaticana Fides propone una serie di articoli per raccontare la Corea del Sud, i suoi luoghi e martiri, i suoi giovani e il loro vissuto attraverso voci raccolte, persone incontrate e realtà visitate nel “Paese del Calmo Mattino”. Era una ragazza del suo tempo. Ma tanti aspetti della sua vita la renderebbero una compagna di strada fidata e amabile anche per tanti ragazzi e ragazze dei giorni presenti, sottolinea Pascale Rizk. Nata fuori dal matrimonio a Naepo, nella provincia di Chungcheong, Colomba Kang Wan-suk mostrava perspicacia e eloquenza sin dalla fanciullezza. Collegata alla Myeongdohoe, un’associazione fondata alla fine del XVIII secolo e dedicata allo studio della dottrina cattolica e alla sua diffusione, diventava gratuitamente un punto di riferimento per tante persone attorno a lei, in un contesto fortemente restrittivo per le donne. Il suo cammino nella fede si concluse col martirio, avvenuto a Seosomun, uno dei luoghi delle esecuzioni dei cattolici a Seoul, il 2 luglio 1801.

Papa e Gmg

Davanti alla Croce alzata nel giardino, si è recato Papa Francesco nella mattina del 16 agosto 2014, per venerare i 124 martiri coreani prima di celebrare la loro beatificazione alla porta di Gwanghwamun. La figura di Colomba risalta tutt’oggi anche per la sua libertà, il suo coraggio e la sua perseveranza. Il suo non lasciarsi intimidire dai pregiudizi e dalle stigmatizzazioni sociali emerge anche nel suo non farsi condizionare dai rigidi schemi in cui le gerarchie della società coreana incasellavano le persone secondo criteri ultimamente discriminanti, in un contesto culturale che limitava anche gli spazi di emancipazione femminile. Colomba Kang Wan-suk allargò la propria attività dalla famiglia alla comunità, assumendo responsabilità di insegnamento e di guida comunitaria. Oltrepassando le distinzioni di genere e di ceto, insegnò il catechismo tanto alle donne delle famiglie nobili e dell’ambiente di corte quanto alle domestiche e alle persone di condizione servile. Accolse inoltre donne prive di sostegno e riunì vergini e vedove in comunità di formazione e di testimonianza missionaria. Letture interpretative del suo percorso riconoscono quelle iniziative come forme di una embrionale esperienza comunitaria vicina alla vita consacrata, senza descriverla come un ordine formalmente costituito. Colomba riusciva a superare nella pratica le barriere sociali, senza riprodurle all’interno della comunità cristiana. Il coraggio di Colomba, evidenzia Fides, si accompagnava a saggezza, prudenza e abilità organizzativa. Il suo avvicinamento al cattolicesimo passò attraverso la ricerca e la lettura dei testi; il sacerdote cinese dal quale ricevette il battesimo. Zhou Wenmo – chiamato in coreano Ju Mun-mo – fu portato lui stesso a affidarle la cura delle fedeli e importanti responsabilità comunitarie. La decisione di proteggerlo nella propria casa per circa sei anni comportava per Colomba sia il rischio della condanna per un atto illegale, sia la trasgressione delle convenzioni che vietavano a una donna di ospitare un uomo estraneo alla famiglia. Per proteggerlo cambiò più volte residenza, mettendo a disposizione della comunità ogni nuova casa. Colomba, tuttavia, non agì soltanto con audacia: ottenne il consenso della suocera e sfruttò la consuetudine che impediva agli estranei di entrare liberamente negli ambienti interni delle abitazioni aristocratiche. In questo modo trasformò la propria casa in un rifugio e in un luogo di incontro, mettendo le sue risorse materiali e la sua sensibilità e vivacità intellettuale al servizio della continuità della vita ecclesiale.

Sostegno ai credenti

La perseveranza di Colomba nelle difficoltà si è manifestata nella continuità fra le sue scelte quotidiane e quelle abbracciate nelle circostanze della persecuzione Sinhae. L’opposizione del marito non la distolse dalla fede: Colomba si trasferisce a Hanyang, l’attuale Seoul, con la suocera e il figliastro Hong Pil-ju, detto Filippo, dove proseguì l’opera di annuncio del Vangelo e di sostegno ai credenti. Arrestata durante la persecuzione del 1801, si preoccupò ancora della salvezza del sacerdote e, nonostante le ripetute torture, non ne rivelò il nascondiglio. Nei mesi di prigionia continuò a camminare nella fede e a incoraggiare i compagni, conservando la stessa attenzione agli altri che aveva caratterizzato la sua opera precedente.

Secondo una delle testimonianze raccolte, appresa la morte di Ju Mun-mo, ne annotò l’opera su un lembo della propria veste, un testo poi perduto. Le sue ultime parole furono: “Ho già appreso la dottrina cattolica e credo che, morendo, tornerò in un mondo di gioia, il Paradiso. Perciò, anche se dovessi morire sotto il supplizio, non avrei la minima intenzione di cambiare la mia fede nei suoi insegnamenti”. Fu decapitata a Seosomun nel luglio 1801: il martirio appare così come il compimento di una perseveranza custodita dalla grazia di Cristo attraverso conflitti familiari, clandestinità e repressione. La vita di Colomba può mostrare ancora oggi che l’accoglienza è un tratto imprescindibile nel cammino della fede, che non lascia indietro nessuno, in particolare i più giovani. In questa luce, e in vista della Giornata Mondiale della Gioventù di Seoul del 2027, la Sottocommissione per le Donne della Commissione per l’Apostolato dei Laici della Conferenza Episcopale Cattolica della Corea ha organizzato, il 22 ottobre 2026, un seminario per esaminare le urgenze che i giovani devono affrontare nella loro condizione. L’iniziativa si è concentrata sulla deprivazione relativa, l’insicurezza socioeconomica, la secolarizzazione, nonché sul “burnout” (esaurimento) e sul disagio emotivo associati all’intensa competizione e all’ansia per il futuro. I relatori hanno chiesto di passare dal considerare i giovani come semplici attivisti da mobilitare per gli eventi ecclesiali al riconoscerli come partner attivi nella edificazione della Chiesa. Il vescovo Joseph Son Sam-seok ha esortato la comunità ecclesiale ad accogliere i giovani attraverso il dialogo, mentre padre Martino Jeong Gyu-hyeon chiamato la compagine ecclesiale a condividere le difficoltà concrete di ragazzi e ragazze, offrendosi come luogo di guarigione e aiutandoli a mantenere viva la speranza e la fede.