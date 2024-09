Cosa significa adoperarsi per la pace

Diffondere una cultura della pace è fondamentale, in quanto riguarda il futuro di tutta l’umanità a cui, ognuno di noi, deve tendere senza riserve. Nonostante i numerosi venti di guerra che oggi lambiscono il mondo, insieme ai diversi passi indietro su questo tema i quali, purtroppo, allo stato attuale, sono sempre più frequenti, occorre impegnarsi senza riserve nel perseguimento di questo obiettivo di civiltà. Adoperarsi per la pace significa operare per dare un futuro alle giovani generazioni ed è importante come l’aria che tutti devono respirare per vivere. Pertanto, ogni occasione e ricorrenza per parlare di questo tema, riveste una valenza primaria ed è un antidoto allo scoraggiamento che, ad oggi, sembra esserci in alcuni.

L’impegno di “Civiltà dell’Amore” in tal senso è molto forte e determinato. Stiamo continuando ad incidere sui temi che, da molti anni, ci vedono protagonisti. La pace deve essere costruita ogni giorno e cominciare da ognuno di noi. Noi agiamo in tal senso da quando, nella Guerra Fredda, si stava realizzando la fase del disgelo tra Stati Uniti e Unione Sovietica, la quale ha portato all’eliminazione dei due terzi dell’arsenale nucleare mondiale. A quel tempo, occorreva sgomberare il campo dal maggior numero possibile dei dispositivi d’arma di quel tipo e, tale azione, ha proseguito di pari passo e fino ad oggi, con l’aiuto ai Paesi più poveri del mondo.

Quindi, nel difficile tempo storico che stiamo vivendo, siamo chiamati a una promozione dei valori della pace partendo dall’Europa e, soprattutto, dall’insegnamento dei padri fondatori, De Gasperi, Schuman e Adenauer i quali, sulle macerie lasciate dalla Seconda guerra mondiale, hanno saputo dare vita al più lungo periodo di convivenza pacifica tra i popoli dell’epoca contemporanea che si è protratto fino a due anni fa. Siamo quindi chiamati a ritornare alle nostre radici, mettendo la fraternità al centro e impegnandoci senza riserve in qualità di cristiani e condannando ogni forma di guerra.