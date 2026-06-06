Corpus Domini, Cristo vero pane che dona la vita eterna

Le tre solennità delle ultime domeniche, Pentecoste, Trinità e Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, ci ricordano che tutto nella nostra fede è un dono meraviglioso: il discorso di Gesù che ascoltiamo nel Vangelo di oggi non è però facile da comprendere se, come i giudei che lo ascoltavano, non abbiamo accolto il Signore: “Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue non avete in voi la vita”.

Quanto afferma Gesù non si può infatti comprendere se non con gli occhi della fede, che permettono di vedere oltre le apparenze: ciascuno di noi ha una vita dello Spirito, custodisce un’anima, che ha bisogno di essere alimentata, nutrita, saziata. Che ha bisogno di un “pane” per vivere, altrimenti deperisce e può anche morire: questo pane è Cristo.

Si comprende il significato di quello che leggiamo negli Acta Martyrum: Saturnino – un cristiano che insieme a Dativo e altri nella colonia di Abitina in Africa subì il martirio da parte di Diocleziano – esclamò nell’interrogatorio davanti al proconsole Anulino: “noi cristiani non possiamo stare senza l’Eucaristia domenicale (sine dominico non possumus)”, accettando così il martirio.

Ci riempiamo la vita di tante cose, impegni e preoccupazioni, trascorriamo tempo in molte attività, ci occupiamo giustamente di curare il nostro fisico e di mantenerci in salute, ma abbiamo tutti anche un’anima, dove Cristo solo ci può dare quel nutrimento che sostiene la vita interiore, quella vita con cui siamo in pace con noi stessi e con gli altri.

Per questo canteremo nella sequenza del Corpus Domini: “Buon Pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi: nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi”.