Il dibattito sulla manovra economica tende, come spesso accade, a concentrarsi sulla distribuzione delle risorse disponibili, riservando minore attenzione alle condizioni necessarie per accrescere la ricchezza del Paese.

Va innanzitutto riconosciuto al governo il merito di aver privilegiato la messa in sicurezza dei conti pubblici, salvaguardando la credibilità dell’Italia nel rispetto degli impegni e delle raccomandazioni dell’Unione europea. Con un debito pubblico superiore ai tremila miliardi di euro e il considerevole onere degli interessi, la prudenza finanziaria costituisce un importante atto di responsabilità verso le generazioni presenti e future.

La stabilità finanziaria, tuttavia, deve rappresentare la premessa di una più ambiziosa strategia di sviluppo. Sarebbe dunque opportuno riportare al centro del confronto politico e sociale due questioni strutturali che da troppo tempo attendono risposte organiche: la produzione della ricchezza e l’equità del sistema fiscale.

La possibilità di migliorare salari, pensioni e prestazioni sociali è strettamente legata alla capacità del Paese di accrescere la propria produttività. Come ricorda Benedetto XVI nella Caritas in veritate (n. 37), «la giustizia riguarda tutte le fasi dell’attività economica», non soltanto quella distributiva.

Occorre investire nella scuola, nella formazione professionale, nell’università e nella ricerca, assicurare approvvigionamenti energetici a costi competitivi, diversificare le fonti e ridurre la dipendenza dall’estero.

Una politica economica lungimirante dovrebbe privilegiare gli investimenti produttivi, anche in funzione anticiclica, migliorare le infrastrutture, valorizzare le competenze e il merito, favorire l’innovazione e la crescita dimensionale delle imprese. La contrattazione e la partecipazione dei lavoratori dovrebbero concorrere a stabilire una più stretta relazione tra produttività e retribuzioni.

Lo stesso rigore finanziario ne risulterebbe rafforzato, poiché la sostenibilità del debito dipende tanto dal governo della spesa pubblica quanto dalla capacità dell’economia di crescere.

Altrettanto importante è una riforma organica del sistema fiscale. Il progressivo sovrapporsi di regimi differenziati, agevolazioni e imposte sostitutive ha indebolito la coerenza dell’ordinamento tributario, generando disparità tra contribuenti con analoghe capacità economiche e aggravando il peso dell’imposizione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione.

Non si tratta di contrapporre categorie sociali e professionali, ma di restituire centralità ai principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività dell’imposizione. Una graduale ricomposizione delle basi imponibili, la semplificazione degli adempimenti e un efficace contrasto all’evasione e all’elusione consentirebbero una più equilibrata distribuzione del carico fiscale.

Anche l’accesso alle prestazioni sociali dovrebbe corrispondere all’effettiva condizione economica delle famiglie, affinché la solidarietà si fondi sull’equità e sulla responsabilità reciproca.

Su questi temi sarebbe auspicabile un confronto tra governo, opposizioni e parti sociali, capace di superare le esigenze immediate del consenso e di condividere obiettivi di lungo periodo.

La positiva salvaguardia dei conti pubblici offre l’opportunità di avviare una stagione di riforme nella consapevolezza che produrre più ricchezza, distribuirla con maggiore giustizia e amministrare responsabilmente le risorse comuni sono condizioni inseparabili per il perseguimento del bene comune.