Commemorazione dei defunti: il sepolcro non è l’ultima parola

Oggi la Chiesa si fa mamma. Ieri ha cantato la gioia dei Santi in Cielo, oggi si china con tenerezza sulle tombe dei nostri cari. Ieri l’esultanza, oggi le lacrime. Ma sono lacrime che Gesù conosce. E il Vangelo che abbiamo ascoltato è una delle pagine più dolci di tutto l’anno. Gesù dice quattro frasi che dovremmo scrivere sul cuore e portare al cimitero oggi pomeriggio.

Prima frase: “Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me”. I nostri cari non sono persi. Sono nelle mani del Padre. Non sono finiti nel nulla, sono passati dalle nostre mani, fragili, alle mani di Dio, che sono eterne. Nessuno li ha strappati, il Padre li ha consegnati a Gesù.

Seconda frase: “Colui che viene a me, io non lo respingerò”. Questa è la nostra sicurezza. Gesù non respinge nessuno. Non respinge la nostra mamma che magari non andava a Messa tutte le domeniche ma ha amato fino all’ultimo. Non respinge quel figlio che si era allontanato. Gesù non è il doganiere del paradiso, è la porta. E la porta è sempre aperta.

Io penso alle lacrime della Madonna a Siracusa. Perché Maria piange? Piange perché è mamma e vede i suoi figli che hanno paura della morte. E ci dice: non abbiate paura, mio Figlio non respinge.

Terza frase: “Questa è la volontà del Padre: che io non perda nulla”. Dio non è uno che perde. Noi perdiamo le chiavi, perdiamo il conto del tempo, a volte perdiamo la speranza. Dio non perde nulla. Non ha perso un capello del nostro capo, come dice il Vangelo, e non perderà la vita dei nostri defunti. L’amore di Dio è memoria perfetta. Dio si ricorda di loro, con nome e cognome.

Ultima frase, la più bella: “Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. Fratelli, la morte non è l’ultima parola. È la penultima. L’ultima parola è risurrezione. Il cimitero non è l’ultima casa. È una sosta. Il cristiano crede che il sepolcro, da quando Gesù lo ha abitato per tre giorni, è diventato culla. Oltre il buio, la luce. È questo che celebriamo oggi.

Allora cosa facciamo oggi? Non solo ricordiamo. Preghiamo. La preghiera più bella che possiamo fare è la Messa. Ogni Messa è un ponte tra Cielo e terra. I nostri cari hanno bisogno del nostro suffragio, e noi abbiamo bisogno della loro intercessione. Accendiamo una candela, diciamo un rosario, ma soprattutto diciamo: Gesù, io credo, e ti affido papà, mamma, mio marito, mio figlio, quell’amico caro. E chiediamo a Maria, Madonna delle Lacrime, che ha pianto per noi, di asciugare le nostre lacrime oggi e di accompagnare i nostri cari fino all’abbraccio del Figlio.