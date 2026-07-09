Come sciogliere il nodo dei salari: rafforzare la contrattazione

La novità più importante non è che Cgil, Cisl e Uil abbiano ritrovato una piattaforma comune su rappresentanza e contrattazione. La vera novità è che, dopo anni di scorciatoie legislative, invocazioni stataliste e comizi sul salario minimo, il sindacato sembra finalmente costretto a tornare al proprio mestiere: contrattare, misurare, selezionare le priorità, assumersi responsabilità.

Il Governo, rinunciando a imporre per legge la regolazione della rappresentanza, ha fatto una scelta corretta. Non ha abdicato: ha sollecitato le parti sociali a fare ciò che da troppo tempo rinviano. Perché il nodo dei salari non si scioglie con un numero scritto in Gazzetta Ufficiale, né con slogan buoni per la piazza. Si scioglie rafforzando la contrattazione vera, distinguendo chi rappresenta davvero lavoratori e imprese da chi firma contratti di comodo, e legando gli aumenti non solo all’inflazione, ma alla produttività, alla qualità del lavoro, alla formazione, alla partecipazione.

Il paradosso italiano è noto e bruciante: la stragrande maggioranza dei lavoratori è coperta da contratti collettivi, eppure i salari reali arretrano. Dunque il problema non è solo l’assenza di contratto. È la debolezza di troppi contratti, il ritardo dei rinnovi, la centralizzazione pigra delle dinamiche salariali, l’incapacità di far vivere davvero il secondo livello aziendale e territoriale. Per anni i “contratti pirata” sono stati indicati come il male assoluto. Lo sono, certo. Ma sono stati anche un alibi comodo per non guardare dentro le insufficienze del sistema maggiore.

Ora la piattaforma unitaria indica alcuni passi utili: clausole di garanzia contro gli scostamenti inflattivi, criteri più solidi per misurare la rappresentatività, definizione dei trattamenti economici minimi, rafforzamento della contrattazione decentrata. Bene. Ma non basta scriverlo. Bisogna farlo. E qui comincia la prova più difficile, perché spostare peso verso la contrattazione aziendale significa accettare differenze, premiare chi innova, coinvolgere i lavoratori nelle scelte dell’impresa, rompere rendite e abitudini sedimentate.

Il salario giusto non nasce dalla propaganda. Nasce da imprese più produttive, lavoratori più competenti, mercati del lavoro più efficienti, formazione continua, sicurezza, previdenza complementare, welfare contrattuale e partecipazione. Le parti sociali dispongono già di strumenti enormi: fondi interprofessionali, sanità integrativa, previdenza complementare, fondi di solidarietà. Troppo spesso li hanno amministrati come compartimenti separati. Devono invece diventare la leva di una grande politica contrattuale per accompagnare transizioni tecnologiche, invecchiamento della popolazione attiva, nuove professioni e carenza di competenze.

Per questo la svolta sindacale sarà vera solo se produrrà intese esigibili, verificabili, capaci di cambiare i comportamenti. Meno piazza e più fabbrica. Meno bandiere e più produttività. Meno invocazioni allo Stato e più responsabilità negoziale. Il sindacato torna utile al Paese quando non chiede ad altri di fare il suo mestiere, ma quando lo esercita fino in fondo.