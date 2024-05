Come rendere il sistema economico più etico

Una maggiore eticità del sistema economico si realizza attraverso la capacità di fare fronte comune rispetto alle crescenti disuguaglianze e, soprattutto, dando tutto l’aiuto necessario alle famiglie che versano in condizione di fragilità. Le istituzioni e la società civile però, devono essere in grado di fornire risposte adeguate. Occorre ricordare che, il mercato e i suoi flussi, vengono determinati in larga parte dalle famiglie e non dai redditi più elevati. Quindi, servono politiche del lavoro all’altezza, sussidi mirati, una tassazione equa ed un contrasto all’evasione fiscale.

In Italia, in riguardo a quest’ultimo tema, appena si cerca di mettere in campo strumenti più adeguati, si scatena un vero e proprio putiferio, anche all’interno della medesima parte politica, com’è accaduto recentemente per il cosiddetto “Redditometro”, definito come uno strumento per vessare i cittadini. In altre parole, c’è una precisa volontà di non disturbare l’evasore che fa male all’economia e alle nostre comunità, depauperando delle coperture necessarie numerosi servizi essenziali, come la scuola, la sanità e i trasporti, con la conseguente perdita di entrate fiscali superiori ai 120 miliardi di euro all’anno. Serve quindi una maggiore consapevolezza in riguardo ai problemi del Paese, al fine di sostenere la produzione industriale, i redditi delle famiglie e contrastare la crescente povertà attraverso la creazione di un sistema economico più etico.