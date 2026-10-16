Come onorare la Giornata mondiale per l’eradicazione della povertà

Quanti sono quelli che sanno che il 17 ottobre viene dedicato dalle Nazioni Unite ogni anno a partire dal 1987 a ricordare l’urgente necessità di eradicare la povertà dal mondo? Davvero pochi, ma ancor meno sono senz’altro quelli che sanno a chi dobbiamo questa esortazione che ci viene ripetuta da quasi 40 anni. Partirò proprio da qui. E’ un orgoglio dei cattolici che tale giornata sia stata proclamata la prima volta a Parigi da padre Joseph Wesinski, un sacerdote nato in Francia da genitori polacchi in estrema povertà, che, riuscito con non poche difficoltà a diventare prete, dedicò tutta la vita a combattere contro la povertà, rifiutando un approccio meramente assistenzialistico. Per padre Wesinski, la povertà era fondamentalmente frutto di grave ingiustizia e doveva essere curata ridando dignità ai poveri, che venivano offesi nei loro diritti umani. Fu proprio in una manifestazione pubblica il 17 ottobre 1987, da lui organizzata poco prima di morire, che padre Wesinski affidò la sua missione alle Nazioni Unite.

Cosa è cambiato rispetto ad allora? Molte cose, alcune positive, altre allarmanti. Fra quelle positive, la prima che annovero è data dai tanti studi sulla povertà, che sono valsi a chiarire che la povertà ha molte dimensioni – assoluta, relativa, economica, educativa, culturale, sanitaria, politica, spirituale – e che quindi la strategia che serve per combatterla è molteplice e non si può limitare solo a fornire un lavoro e un salario, ma necessita di una organizzazione complessiva della società che sostenga la vita dei suoi cittadini in tutti i suoi aspetti. La seconda cosa positiva è che negli ultimi 50 anni è stato dimostrato che si possono fare grandi passi in avanti nell’eradicazione della povertà. L’area del mondo dove questo è avvenuto è l’Asia, particolarmente Giappone, Corea del Sud, Cina e ultimamente anche India, Thailandia e Indonesia, dove centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà. Ciò è avvenuto perché i governi di tali paesi, pur molto diversi fra loro, hanno compreso che era l’intera strategia di governo dei loro paesi a dover essere trasformata.

Purtroppo però sono tanti i paesi del mondo che non sono ancora arrivati a tale consapevolezza in Africa e in America Latina, a cui si accompagnano due note veramente dolenti che fanno sì che ricordare la necessità di eradicare la povertà sia ancora più che necessario. La prima nota è che ci sono troppi conflitti nel mondo, alcuni crudelmente devastanti. La mancanza della pace è il più grave motivo che genera povertà che potrebbero essere evitate. Infatti, le spese in armamenti, le distruzioni, la perdita di vite umane, le migrazioni collegate alle guerre sottraggono risorse che potrebbero essere impiegate per il benessere delle persone.

Ma c’è anche un’altra nota altrettanto drammatica: la distribuzione del reddito sta diventando sempre più diseguale anche nei paesi come gli Stati Uniti e l’Europa, dove gli alti livelli tecnologici e produttivi permetterebbero di eliminare davvero del tutto la povertà. Anche in questo caso, dunque, la povertà residua che vi si trova sarebbe evitabile se le regole di funzionamento dei mercati, della tassazione e della spesa pubblica fossero diverse. Per nascondere questa verità, si invocano spesso le “ferree regole” del mercato, una pretesa che dobbiamo rifiutare con forza. I mercati hanno cambiato le loro regole da quando esistono e da luogo a luogo e non vi è giustificazione alcuna per non cambiarle anche oggi, se queste producono tali effetti di polarizzazione di redditi e ricchezze da creare diseguaglianze che impoveriscono. Onoriamo dunque la giornata di padre Wesinski, chiedendo a gran voce pace e un cambiamento di regole ingiuste.