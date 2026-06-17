Caro-vacanze: quali conseguenze sul turismo

Anche per l’estate 2026 si profila un aumento per il costo delle vacanze: si tratta di una tendenza che ormai si ripete da diversi anni e che pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie italiane. Alberghi, ristoranti, trasporti, stabilimenti balneari e numerosi servizi legati al tempo libero registrano rincari costanti che, sommati tra loro, rendono una semplice settimana di vacanza un impegno economico sempre più gravoso.

I dati raccolti evidenziano un aumento particolarmente significativo negli ultimi cinque anni. Per una famiglia composta da due adulti e un figlio, una settimana al mare costava nel 2022 circa 3.640 euro. Nel 2023 la spesa è salita a 4.350 euro, con un incremento di 710 euro. Nel 2024 si è registrato un ulteriore aumento che ha portato il costo complessivo a 4.855 euro, vale a dire 505 euro in più rispetto all’anno precedente e 1.215 euro in più rispetto al 2022.mNel 2025 la spesa media è arrivata a 5.162 euro, con un ulteriore aggravio di 307 euro. Per la stagione estiva 2026, infine, il conto raggiunge quota 5.462 euro, circa 300 euro in più rispetto allo scorso anno e ben 1.822 euro in più rispetto al 2022.

Alla base di questa crescita vi sono i continui rincari che interessano praticamente ogni voce di spesa. Pesano in particolare i maggiori costi di alberghi e ristoranti, l’aumento delle tariffe dei trasporti, influenzate anche dall’andamento dei prezzi energetici, e il rincaro di numerose attività ricreative e consumi accessori, dalle bevande ai gelati, dalle escursioni alle attività sportive e di intrattenimento. A tutto questo si aggiungono le tariffe degli stabilimenti balneari, che continuano a collocarsi tra le più elevate a livello internazionale, con una spesa media giornaliera che sfiora i 37 euro per un ombrellone e due lettini.

Un simile andamento non può che produrre conseguenze rilevanti. Da un lato le famiglie sono costrette a ridurre le spese considerate non essenziali durante il soggiorno, limitando consumi e attività accessorie. Dall’altro, il progressivo aumento dei costi rischia di frenare il turismo interno, con una contrazione significativa dei flussi di vacanzieri italiani e una quota di presenze che potrebbe attestarsi intorno al 33%. Una dinamica che, paradossalmente, finisce per penalizzare gli stessi operatori del settore, i quali potrebbero trovarsi a fare i conti con una domanda sempre più debole.

La fotografia che emerge dal confronto tra il 2022 e il 2026 è quella di un comparto turistico caratterizzato da aumenti continui e consistenti, in un contesto nel quale il potere d’acquisto delle famiglie non cresce allo stesso ritmo e, in molti casi, continua a diminuire. Il risultato è che concedersi una settimana di vacanza al mare sta diventando un lusso sempre meno accessibile per una parte crescente della popolazione, mentre i margini economici degli operatori sembrano continuare a essere tutelati e incrementati nonostante le difficoltà che interessano i consumatori.