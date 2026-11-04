Caro energia, il peso del riscaldamento sui bilanci delle famiglie

In questi mesi si è parlato a lungo, e a ragione, dell’aumento del costo dei carburanti, dell’energia per i trasporti e per le imprese, e naturalmente delle bollette delle famiglie. Si è però dimenticata una voce rilevante: i costi del riscaldamento e le spese condominiali. Chi vive in un condominio deve sostenere, oltre alle utenze domestiche già appesantite, l’illuminazione delle scale, l’ascensore, i consumi elettrici per la pulizia delle parti comuni e, soprattutto, il riscaldamento centralizzato, che per effetto della crisi energetica costerà quest’anno molto più dell’anno scorso. Le famiglie, dunque, oltre ai carichi economici già più volte denunciati, dovranno affrontare ulteriori aumenti nelle bollette condominiali e, più in generale, per il riscaldamento.

I numeri rendono bene l’idea: ad ottobre il gas è rincarato di oltre il 56% sul mercato tutelato e di quasi il 36% sul libero rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l’elettricità è salita di oltre il 60% sul tutelato e del 32% sul libero. Il gasolio da riscaldamento segna un aumento di oltre il 45% su base annua. Anche le altre fonti di calore non sono immuni dagli aumenti: i listini di legna da ardere e pellet sono in crescita di quasi il 10%. Come contenere la spesa e contrastare la cosiddetta povertà di riscaldamento? Dal punto di vista domestico, il risparmio più consistente si ottiene con l’impianto autonomo. Un impianto centralizzato è senza dubbio più efficiente sul piano della produzione, ma non lascia alla singola famiglia alcuna flessibilità. Con la caldaia individuale, invece, si può spegnere il riscaldamento nel fine settimana o durante una vacanza e ridurne l’uso in determinate fasce orarie, ottenendo un risparmio concreto. Dove il passaggio all’autonomia non sia praticabile, l’alternativa è dotare il condominio di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore per ogni appartamento. In questo modo ciascuno può regolare l’impianto in modo individuale e pagare in base al consumo effettivo. Si tratta di un sistema indispensabile: senza la misurazione per unità abitativa, il risparmio ottenuto da una famiglia si disperde nel conto complessivo e non produce benefici per chi lo realizza.

Vi è infine un consiglio di buon senso: non appoggiare mai i panni ad asciugare sulle fonti di calore. È un’abitudine diffusa, motivata dal desiderio di accelerare l’asciugatura, ma ostacola la diffusione del calore, riduce il rendimento degli impianti e fa lievitare i costi. Lo dico anche per esperienza diretta: con una caldaia autonoma il risparmio è notevole. Si spegne l’impianto quando si è fuori casa o quando la temperatura è eccessiva, e 21 gradi risultano più che sufficienti. Maggiore è l’elasticità di gestione, maggiori sono le possibilità di contenere la spesa.