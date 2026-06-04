Caporalato: la schiavitù moderna che continua a mietere vittime

Le terribili notizie giunte da Amendolara, in Calabria, hanno scosso profondamente le coscienze. Alcuni lavoratori stranieri sono stati arsi vivi in un contesto che richiama ancora una volta il volto più disumano dello sfruttamento nelle campagne del Mezzogiorno. Dinanzi a fatti di tale gravità non bastano lo sgomento e la commozione del momento. Occorre interrogarsi sulle responsabilità, sulle omissioni e su un sistema che continua a produrre vittime invisibili.

Purtroppo non siamo davanti a un episodio isolato. Da decenni, nelle campagne del Sud, migliaia di persone provenienti dai Paesi più poveri vengono attirate da promesse di lavoro che si trasformano ben presto in una trappola. Circa quindici anni fa, nel foggiano, si persero le tracce di una decina di lavoratori polacchi che avevano osato ribellarsi a condizioni di sfruttamento intollerabili: turni massacranti e salari ben al di sotto di quanto previsto dai contratti. Vicende che sembrano appartenere a un passato remoto e che invece continuano a riaffiorare con inquietante regolarità. Identica storia è quella di Amendolara.

Si calcola che siano centinaia di migliaia le persone strette nella morsa di organizzazioni senza scrupoli. Il triangolo maledetto è ormai noto: proprietari terrieri spregiudicati, caporali-aguzzini e una rete di interessi che prospera sulla disperazione di chi cerca soltanto lavoro e dignità. Quando il profitto viene posto al di sopra della persona, il lavoratore non è più considerato un essere umano, ma una semplice merce da utilizzare e da sostituire.

La Dottrina Sociale della Chiesa richiama con forza il principio secondo cui il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro. La dignità della persona rappresenta il fondamento di ogni ordinamento giusto e non può essere sacrificata sull’altare della convenienza economica. Ogni forma di sfruttamento che riduce l’uomo a strumento costituisce una ferita non soltanto per chi la subisce, ma per l’intera comunità.

Le istituzioni pubbliche – prefetture, comuni, ispettorati del lavoro e forze dell’ordine – hanno il dovere di fornire al Paese una fotografia puntuale delle condizioni di lavoro presenti nei territori più esposti e di attivare controlli sistematici e capillari. Non servono interventi episodici, ma una vigilanza continua capace di stroncare le filiere dell’illegalità. Allo stesso tempo, appare sempre più urgente una revisione delle politiche di sostegno pubblico. Ogni imprenditore coinvolto direttamente in questi crimini, o che affidi la gestione della manodopera a caporali e organizzazioni criminali, dovrebbe essere escluso da autorizzazioni, contributi e provvidenze pubbliche. Non è accettabile che risorse della collettività finiscano, anche indirettamente, per alimentare sistemi fondati sulla schiavitù moderna.

Troppo spesso, dopo l’indignazione iniziale, tutto scivola nell’oblio. Eppure una società che tollera tali misfatti finisce per compromettere sé stessa. Dove la dignità umana viene calpestata senza conseguenze, nessuno può dirsi davvero al sicuro. L’indifferenza diventa complicità e il silenzio incoraggia nuovi soprusi. Per questo Amendolara non può essere archiviata come una tragica pagina di cronaca. Deve diventare un punto di svolta. Perché una comunità che accetta la schiavitù di alcuni finisce inevitabilmente per impoverire la libertà di tutti.