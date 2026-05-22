Capaci, il sacrificio di Falcone continua a parlare alle nuove generazioni

Sono ormai trascorsi ben trentaquattro anni da quando il 23 maggio 1992 un’esplosione del tratto dell’autostrada A29, all’altezza dello svincolo di Capaci, uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un barbaro agguato per colpire un magistrato di eccezionale talento e coraggio, simbolo della lotta alla criminalità organizzata, esempio di intransigenza, coraggio e determinazione.

Le immagini di quell’eccidio mafioso, seguito, solo due mesi dopo, dall’attentato di Via D’Amelio a Palermo, dove perse la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della sua scorta, sono indelebili nella memoria del mondo. Stragi che costituiscono una ferita tra le più profonde della nostra storia repubblicana.

Da quell’attacco feroce e sanguinario scaturì una mobilitazione delle coscienze. Il ricordo di quei giorni lontani di Palermo, segnati da tanta violenza e tanto dolore, permane pienamente vivido, in Italia e nel mondo. La battaglia e l’esempio di Giovanni Falcone innescarono, infatti, nel Paese una reazione ferma e diffusa al contrasto della criminalità organizzata. Un eroismo che ha radicato i valori dell’antimafia nella società, nelle nuove generazioni e nelle istituzioni repubblicane.

All’azione della Magistratura e delle Forze dell’ordine si è accompagnato l’impegno di tutte le forze politiche e la partecipazione convinta dei cittadini. La lezione di vita dei magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino costituisce parte della migliore etica della Repubblica Italiana. La loro memoria è forte, viva, universale. Il loro sacrificio è ricordato ogni anno con varie iniziative che hanno lo scopo di dimostrare l’incessante impegno di tutta la società civile e delle istituzioni nella difesa dei principi di democrazia e legalità su cui si fonda la Costituzione.

Il 23 maggio è la giornata in memoria delle vittime dello stragismo mafioso e del senso più profondo dell’eredità di Falcone: la lotta senza quartiere alla criminalità organizzata. La partecipazione di tutti e soprattutto delle nuove generazioni ci ricorda che “gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini” come diceva Falcone. Cittadine e cittadini si riuniscono per ricordare una pagina di storia intrisa di dolore che è diventata così importante: per rinnovare il loro tributo di gratitudine e profonda riconoscenza ai magistrati eroi nella lotta contro la mafia e agli uomini delle scorte, per onorarne la memoria, per ribadire la cultura della legalità.

Falcone diceva che la mafia è anche un fatto culturale; per sconfiggerla non basta la repressione, ma è necessario che le fondamenta della società siano saldamente ancorate alla giustizia, a difesa della legalità e del suo primato. Da qui, il coinvolgimento imprescindibile dei giovani, alle numerose celebrazioni organizzate per il giorno del ricordo, affinché il sacrificio di uomini e donne dello Stato diventi esempio concreto di impegno civile e rispetto della legalità. La memoria della strage di Capaci diventa, infatti, lezione di legalità per gli studenti: un’importante occasione per rinnovare l’impegno civile per un futuro di giustizia.

La comprensione dei fenomeni sociali legati alla storia della mafia e dell’antimafia è lo strumento per garantire lo sviluppo del Paese, perché non occorre mai dimenticare che la mafia è un fenomeno pervasivo, pronto ad attuare le strategie più sofisticate per insinuarsi nella società minandone la vita democratica, la coesione e il progresso.

Per la prima volta, quest’anno alle 17.30, dalla scalinata della Cassazione, si esibirà la Banda dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal colonnello Martinelli. Alle 17.58, ora dell’esplosione di Capaci, il minuto di silenzio. A partire dalle 12.30 in piazza Cavour sarà allestita anche la mostra “Rose Spezzate – Speciale Capaci e via D’Amelio” (Cfr. commemorazione–strage–capaci–a–roma.jpeg (1131×1600).