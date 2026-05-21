Dalle periferie all’emarginazione: il destino negato di troppi minori

Nelle grandi città italiane il luogo in cui si nasce continua a determinare il destino di migliaia di bambini. Il nuovo rapporto di Save the Children, “I luoghi che contano”, denuncia che oltre 142 mila minori, pari al 10,3% dei ragazzi che vivono nelle 14 città metropolitane italiane, crescono in aree di grave disagio socioeconomico urbano. In questi quartieri il 42,3% delle famiglie vive in povertà relativa e la dispersione scolastica raggiunge livelli doppi rispetto al resto delle città. Non si tratta soltanto di povertà economica. È una povertà educativa e relazionale che priva bambini e adolescenti di spazi culturali, biblioteche, sport, verde pubblico, sostegno familiare e prospettive. Save the Children sottolinea che crescere in periferie degradate significa avere meno possibilità di completare gli studi e più probabilità di restare intrappolati nell’emarginazione sociale.

La scuola, soprattutto nel Mezzogiorno, appare sempre più fragile davanti a fenomeni complessi: abbandono precoce, disagio psicologico, famiglie impoverite, carenza di docenti stabili e insufficienza di presìdi educativi. Quando l’istituzione scolastica perde autorevolezza e capacità inclusiva, il vuoto viene spesso occupato dalla strada. È in questo terreno che proliferano le baby gang, la microcriminalità e il reclutamento dei giovani da parte delle organizzazioni mafiose. In molte periferie meridionali la criminalità offre ai ragazzi ciò che la società non garantisce più: appartenenza, denaro facile, falsa protezione e riconoscimento sociale.

La dottrina sociale della Chiesa richiama con forza la responsabilità collettiva verso l’infanzia. Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli Tutti, ricorda che “nessuno si salva da solo” e denuncia la cultura dello scarto che colpisce soprattutto i più fragili. Anche la Laudato Si’ lega il degrado sociale al degrado umano, spiegando che le periferie abbandonate generano esclusione, violenza e perdita della dignità personale. San Giovanni Paolo II, già nella Centesimus Annus, avvertiva che una società incapace di investire nei giovani produce nuove povertà e profonde ingiustizie.

Oggi il rischio è aggravato dalla rivoluzione digitale e dall’intelligenza artificiale. Senza un’adeguata educazione critica, le nuove tecnologie possono ampliare le disuguaglianze. I ragazzi privi di strumenti culturali saranno semplici consumatori passivi di algoritmi, manipolabili dalla propaganda criminale, dal cyberbullismo, dal gioco illegale e dalle nuove forme di sfruttamento online. L’IA può diventare una straordinaria opportunità soltanto se accompagnata da formazione, etica e inclusione sociale.

Servono dunque interventi strutturali: scuole aperte nei quartieri difficili, sostegno alle famiglie, educatori di strada, centri culturali, sport, lavoro dignitoso e presenza forte dello Stato. Dove manca l’educazione, avanzano la paura e le mafie. Salvare i bambini delle periferie italiane significa salvare il futuro democratico e civile del Paese.