Beato Livatino patrono dei magistrati: un ponte fra cielo e terra

Quanta emozione in un gesto che è tutt’altro che formale. Chi serve la giustizia ha adesso per Patrono un giovane caduto in servizio. L’acronimo STD è il motto del giudice Beato Rosario Livatino. Significa “Sub Tutela Dei” (“sotto la custodia di Dio”), una frase che il magistrato scriveva in cima ai suoi appunti e sulle sue agende per affidare al Signore il proprio lavoro e la propria vita. Una sigla che racchiude la sua profonda integrità morale e spirituale.

Ieri l’assemblea generale della Cei si è pronunciata sulla proposta del Centro Studi Rosario Livatino di elevare il martire della giustizia e della fede a Patrono dei magistrati italiani. I vescovi hanno espresso all’unanimità parere favorevole, riconoscendo l’esemplarità e l’attualità di chi “con il suo impegno incrollabile per la giustizia ha testimoniato che la legalità non è un insieme di norme, ma uno stile di vita, e quindi un possibile cammino di santità”, come sottolineato da Leone XIV. Un riconoscimento di alto valore spirituale che dimostra come il giudice Livatino prosegua dal cielo la missione al servizio del bene comune, divenendo modello in terra soprattutto per i giovani che intraprendono il percorso nella magistratura.

Fu prima sostituto procuratore ad Agrigento poi giudice nella sezione penale dello stesso Tribunale. 36 anni fa fu ucciso in un agguato mafioso lungo la superstrada Agrigento-Caltanissetta mentre si recava al lavoro. Il 9 maggio 2021 la beatificazione nell’anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993. Poche ore prima di lanciare dalla Valle dei Templi lo storico monito alla criminalità organizzata (“Convertitevi, verrà un giorno il giudizio di Dio”) Karol Wojtyla aveva incontrato i genitori del Beato Livatino ed era rimasto profondamente colpito dal loro racconto. Il giudice Livatino, si legge nelle carte che lo hanno elevato agli onori degli altari “è morto perdonando come Gesù ai suoi uccisori”. E la “credibilità fu per lui la coerenza piena e invincibile tra fede cristiana e vita al punto da convincere i suoi avversari che l’unica possibilità che avevano per uccidere il giudice era quella di uccidere il cristiano”. Per questo la Chiesa lo onora come martire e il giorno della sua memoria liturgica è il 29 ottobre, anniversario della Cresima.

Nella sua giovane vita si è occupato per un decennio delle più delicate indagini antimafia, dedicandosi in seguito alle misure di prevenzione, incluse quelle patrimoniali, come documentato da Alfredo Mantovano, Domenico Airoma e Mauro Ronco nel loro volume “Un giudice come Dio comanda. Rosario Livatino, la toga e il martirio” (Il Timone). Nella sua agenda, alla data del 18 luglio 1978, leggiamo: “Oggi ho prestato giuramento, da oggi sono in magistratura. Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l’educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige”. Per lui fede e diritto sono due realtà “continuamente interdipendenti fra loro e in reciproco contatto, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte armonioso, a volte lacerante, ma sempre vitale e indispensabile”.

Commentando alcuni passi evangelici, Livatino osservava come Gesù affermi che “la giustizia è necessaria, ma non sufficiente, e può e deve essere superata dalla legge della carità che è la legge dell’amore”. Il compito del magistrato, secondo il giudice Beato, è quello di decidere. E “scegliere tra numerose cose o strade o soluzioni è una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare”. Il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Ogni mattina, prima di entrare in tribunale, andava a pregare nella vicina chiesa di San Giuseppe. Affidava al Signore la vita familiare, il lavoro, le preoccupazioni per l’incolumità propria e altrui. Le incombenze di studio. Per questo le si incontra spesso nelle pagine delle sue agende. “Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto – disse di lui Papa Francesco -. Per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l’attualità delle sue riflessioni”.