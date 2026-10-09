Bambine e ragazze private della scuola: le giovani afghane un esempio di resistenza

Mahira ha 18 anni e vive con la sua famiglia nella provincia di Herat, in Afghanistan, dove trascorre la maggior parte delle sue giornate aiutando la madre a cucinare, a pulire, a sbrigare altre faccende domestiche. Il suo sogno più grande era quello di diventare medico, “ed è ancora il mio sogno”, racconta. Frequentava l’ottava classe – ovvero la terza media – quando le scuole secondarie femminili hanno chiuso, ponendo bruscamente fine alla sua istruzione.

Secondo una recente analisi dell’UNICEF, in Afghanistan è stata negata a oltre 2,6 milioni di ragazze l’istruzione secondaria nei cinque anni trascorsi da quando le autorità de facto hanno assunto il potere. L’Afghanistan rimane l’unico Paese al mondo in cui l’istruzione secondaria e superiore è di fatto preclusa alle ragazze e alle donne. Da settembre 2021 alle ragazze è stato impedito di accedere all’istruzione formale oltre la sesta classe, mentre da dicembre 2022 alle donne è stato vietato l’accesso alle università.

Prima che la sua istruzione venisse interrotta, Mahira immaginava di finire la scuola, frequentare l’università e un giorno mettersi al servizio della sua comunità come medico. Oggi continua a studiare da sola grazie ai libri che ha conservato con cura. Ogni pagina le ricorda i compagni di classe, gli insegnanti e il futuro che spera ancora di riconquistare.

Per milioni di ragazze in tutto l’Afghanistan, come Mahira, l’istruzione è molto più che frequentare la scuola. Un’aula scolastica significa molto più dell’acquisizione di conoscenze. È uno spazio che permette alle ragazze di costruire il proprio futuro, acquisire fiducia in sé stesse e valorizzare il proprio talento. Le ragazze che non frequentano la scuola sono esposte a maggiori rischi in termini di protezione, tra cui il lavoro minorile, gli abusi, i matrimoni precoci e la violenza di genere. Tali rischi aumentano con la povertà delle famiglie e gli sfollamenti, fenomeni entrambi molto diffusi in Afghanistan. Quando le scuole hanno chiuso, questa importante tutela è scomparsa nel momento di maggiore vulnerabilità. Le amiche più care di Mahira, Asiya e Zakia, ora sono sposate e vivono in un altro paese. La loro assenza ha lasciato un vuoto, e Mahira ripensa spesso ai giorni di scuola che un tempo condividevano.

Le ripercussioni vanno oltre le ragazze direttamente colpite. Un’analisi dell’UNICEF pubblicata nell’aprile 2026 ha rilevato che il Paese rischia di perdere fino a 20.000 insegnanti donne e 5.400 operatrici sanitarie entro il 2030. Il numero di insegnanti donne nell’istruzione di base è già diminuito di oltre il 9%, passando da quasi 73.000 nel 2022 a circa 66.000 nel 2024. La rappresentanza femminile nella pubblica amministrazione è scesa dal 21 % al 17,7 % tra il 2023 e il 2025.

In vista della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze vogliamo accendere una luce sulla ragazze dell’Afghanistan. Le loro vite sono esempio di resistenza. Il nostro dovere è quello di non dimenticarci di loro. L’UNICEF continua a sostenere l’istruzione in Afghanistan. L’UNICEF e i suoi partner sono pronti a supportare la ripresa delle attività scolastiche, garantendo a ogni ragazza un ritorno a scuola in condizioni di sicurezza. Nessuna nazione può crescere e prosperare se una parte dei suoi giovani viene privata delle proprie opportunità. Il futuro dell’Afghanistan attende di tornare tra i banchi di scuola.