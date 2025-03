Aumento dei prezzi e diminuzione dei consumi: i fronti su cui intervenire

Gli ultimi dati riguardanti i consumi delle famiglie si stanno connotando ancora in maniera molto negativa. Ci troviamo in una spirale fortemente segnata dall’aumento dei prezzi e, di conseguenza, anche da una diminuzione dei consumi, come hanno dimostrato anche le più recenti ricerche in merito dell’Istat. Oltre a ciò, il nostro Osservatorio, ha rilevato che, anche nell’ultima settimana considerata, si sono verificati diversi incrementi, soprattutto per quanto riguarda il settore agroalimentare, ovvero quello fondamentale per il benessere delle famiglie globalmente inteso.

E’ necessario rimarcare che, il quadro attuale, non è per nulla positivo e, tutto questo, si traduce in una diminuzione del potere d’acquisto la quale, logicamente, si riflette in consumi minori che condizionano fortemente l’economia dell’intero sistema Paese, facendo scendere l’intera produzione industriale in maniera clamorosa, nell’ordine del 7% all’anno. Ciò significa che, con l’attuale politica economica, si sta dando un colpo serio alle prospettive di sviluppo dell’Italia intera: In altre parole non ci troviamo ancora in una fase recessiva, ma sussistono tutte le caratteristiche per precipitare in un frangente ancora più brutto e drammatico di quello attuale.

Al fine di scongiurare questa eventualità, occorre agire con determinazione su due distinti versanti: il primo riguarda il compimento degli investimenti necessari e, soprattutto, l’accelerazione di quelli previsti dal PNRR, stimolando nel contempo quelli delle amministrazioni pubbliche ai diversi livelli, con l’obiettivo di poter dare un lavoro serio alle giovani generazioni. Oltre a ciò, occorre scongiurare ulteriori aumenti della pressione fiscale e, ove possibile, ridurla, soprattutto per quanto concerne le bollette dell’energia e del gas per le quali, l’abbattimento dell’Iva, si sta rendendo oltremodo urgente. È necessario agire sugli oneri generali di sistema i quali, in passato, erano stati rimossi, ma, attualmente, sono stati reintrodotti, rappresentando un peso ulteriore per le famiglie. Infine, è fondamentale intervenire sulle politiche contrattuali, agevolando i rinnovi con l’obiettivo di aumentare il potere d’acquisto dei redditi da lavoro e, nello stesso tempo, evitare di tagliare la perequazione delle pensioni. L’aumento dell’importo di quest’ultime deve essere parametrato all’inflazione.