Ascoltiamo il cuore dei giovani

Mai quanto oggi i battiti del mondo vanno sintonizzati sul cuore delle nuove generazioni. Oggi Leone XIV raggiunge ad Assisi i giovani d’Europa che, sfidando il caldo e la globalizzazione dell’indifferenza, si sono dati appuntamento al “GO! Franciscan Youth Meeting”. L’odierna celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli segnerà il culmine della “tre giorni” umbra di incontri, workshop e condivisioni che vede protagonista la “gioventù del Papa”. Robert Francis Prevost, a lungo insegnante e missionario, risponderà alle domande dei ragazzi spronandoli a fidarsi di Cristo e a non accontentarsi di una vita mediocre.

Il modello proposto è quello della “vita piena” che nasce dalla “santa inquietudine” così da costruire ponti tra il conflittuale mondo contemporaneo e la “scuola di pace” francescana. A ispirare il meeting di Assisi, infatti, è l’esortazione lanciata da Leone all’ultima Gmg con l’obiettivo di sfatare il mito di una gioventù che non desidera nulla e che ha già smesso di sognare. In piena estate hanno accolto in migliaia la chiamata papale e sono accorsi nella patria di San Francesco per ricevere una parola di senso nell’ottavo centenario della morte del Poverello.

I fenomenologi del mondo giovanile non avevano immaginato il ritorno spontaneo delle nuove generazioni verso la vita spirituale. Anche i tanti adulti, i fabbricanti di nuovi idoli, i tecnocrati e gli accaniti avversari delle religioni sono preoccupati e sorpresi nel vedere nella vecchia Europa ormai quasi del tutto desacralizzata un movimento giovanile che cerca nelle fucine dello Spirito il luogo sicuro e autentico per la propria rinascita. Tutto ciò è solo l’inizio di un desiderio irrefrenabile che nasce oltre il controllo e i controllori delle “cose di Dio”. I figli delle tenebre, pur nella propria scaltrezza, non riescono a bloccare l’onda di quella ricerca appassionata e inarrestabile dei ragazzi in cammino verso una meta vera, genuina e che non delude: l’Amore Infinito, senza limiti, Gesù.

A meritare un’analisi approfondita è proprio questo “fuori programma” che vede ancora una volta le vie dello Spirito e i pensieri del Signore del tutto lontani dalle nostre supposizioni e dai nostri stereotipi e ancor più distante da certe intelligenze artificiali a cui tanta parte dell’umanità si incanta e sottomette. C’è, invece, un’intelligenza d’amore che colpisce il cuore dei nostri figli al punto da spalancare allo sguardo disincantato e cinico dell’età adulta uno scenario sorprendente. In ogni angolo del pianeta sono proprio loro, spontaneamente, a volersi riprendere la fede, la ragione della speranza, la bellezza che salverà il mondo. Cercano e ascoltano: vogliono capire ma soprattutto sono decisi a far rifiorire la vita in Cristo anche dallo sterco e dai deserti che gli adulti hanno disseminato nella casa comune. Terre aride, senza pace né amore, società rabbiose e assatanate di materialismo e perversione con la pretesa e l’ossessione di lasciare in eredità ai posteri il nulla, l’abisso, il vuoto, qualche metallo prezioso, una voce robotica senza cuore né anima, volti finti inespressivi, l’assenza di abbracci e sorrisi sinceri.

Gli adulti stanno ancora una volta sfregiando il presente deludendo e ferendo coloro che hanno invece bisogno di cantare la vita e di apprezzarla in modo naturale e limpido. In risposta e per reazione al nichilismo di chi li precede le nuove generazioni esplorano l’avvenire da sole, o meglio tra di loro. Non si arrendono al mondo senza amore, senza Dio e come è già accaduto nella storia, i nuovi santi, gli operatori di pace e di misericordia si rigenerano e fioriscono nell’alienazione di ambienti ostili o indifferenti. Il dono più bello e grande è la resiliente presenza di alcuni padri e madri, preti e suore, maestri e guide intenzionati a sostenerli senza spegnerli, entusiasmarli senza impadronirsene, riconoscerli come protagonisti dell’opera di Dio senza etichettarli. Mettiamoci insieme a loro, per loro, affinché questa casa chiamata terra ritorni a profumare di Cristo e del suo immenso amore.

Gesù conosce il cuore dei giovani, il loro fremito davanti a discriminazioni e ingiustizie, il loro desiderio di verità, di bellezza, di gioia e di pace. Con la sua amicizia li ascolta, li motiva e li guida, chiamando ciascuno a una nuova vita. “Le nostre domande più profonde non trovano ascolto, né risposta nello scrolling infinito sul cellulare, che cattura l’attenzione lasciando affaticata la mente e vuoto il cuore. Non ci portano lontano se le teniamo chiuse in noi stessi o in circoli troppo ristretti – insegna Leone XIV -. La realizzazione dei nostri desideri autentici passa sempre attraverso l’uscire da noi stessi. Lo Spirito Santo ci fa vedere il prossimo con occhi nuovi: nell’altro c’è un fratello, una sorella”.