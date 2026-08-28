Armi nucleari, il futuro dell’umanità passa dalla scelta del disarmo

La Giornata mondiale contro i test nucleari rappresenta un monito prezioso per l’umanità dei nostri padri, per quella di oggi e per quella dei nostri figli. Per decenni abbiamo assistito, spesso inconsapevolmente, agli effetti di test nucleari condotti dalle grandi potenze: le esplosioni americane e russe, realizzate in Siberia, alle Hawaii o in Polinesia, producevano radioattività che si diffondeva nell’atmosfera fino a raggiungere ogni angolo del pianeta, Italia compresa. Da questa consapevolezza è nata una stagione di trattati internazionali che ha progressivamente vietato i test nel sottosuolo, nei mari e infine nell’atmosfera, limitandone anche la potenza. Il traguardo più significativo di questo percorso è il Comprehensive Test Ban Treaty, raggiunto nel 1993 e istituito formalmente nel 1998, con la relativa Organizzazione con sede a Vienna, che ha disseminato circa 200 punti di rilevamento in tutto il mondo per monitorare eventuali esplosioni nucleari. Si tratta di un traguardo storico ancora recente, che tuttavia non è pienamente in vigore: per questo è necessario un rinnovato impegno, perché la presa di coscienza deve sempre tradursi in azioni responsabili e concrete.

Oggi, in un momento storico carico di tensioni internazionali, il messaggio da lanciare è netto: non si possono più prendere alla leggera i test nucleari. Le potenze nucleari attive sono nove, e altre nazioni si affacciano su questa strada. Affacciarsi significa innanzitutto pensare a un test, perché prima di dotarsi di un’arma nucleare occorre avere la certezza che questa funzioni. Anche quando un test viene presentato come “pacifico”, come nel recente passato ha ipotizzato l’India, la sostanza non cambia: si tratta comunque di una dimostrazione al mondo della capacità di distruzione di massa e della responsabilità che ci si assume nel poterla scatenare a proprio piacimento. Il test stesso, quindi, è già un segnale di una strada pericolosa, che non può più trovare alcuna giustificazione. Anche recenti dichiarazioni sulla possibile ripresa dei test nucleari da parte del presidente degli Stati Uniti, pur non essendo per ora state seguite da fatti concreti, non devono in alcun modo essere assecondate: un test può oggi innescare un cataclisma su scala mondiale.

Guardando avanti, la strada del disarmo nucleare è già stata ampiamente intrapresa a partire dal secolo scorso, dall’epoca di Reagan e Gorbaciov, quando furono eliminate quasi 50mila testate atomiche grazie anche a un progetto elaborato in Italia e successivamente adottato da Stati Uniti e Urss (poi Russia): 50mila bombe in meno significano milioni di persone salvate da una possibile catastrofe nucleare. Siamo dunque a metà del cammino, ed è necessario riprenderlo con decisione, perché un mondo sempre più interconnesso, come quello di oggi, è anche un mondo più facilmente infiammabile. Quindi, affrontando con serietà i conflitti attuali, con l’obiettivo di risolverli mediante il raggiungimento della pace, dobbiamo dare priorità assoluta alla ripresa del disarmo nucleare, una responsabilità che riguarda l’umanità intera. Abbiamo il dovere morale investire sul futuro dei nostri figli e nipoti con ospedali e scuole ed energia di pace, non sulle armi nucleari.