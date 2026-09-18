Alimenti, bollette e carburanti: a quanto ammontano i rincari

I dati più recenti fotografano una realtà che milioni di famiglie italiane vivono ogni giorno sulla propria pelle: il costo della vita è aumentato in modo drammatico negli ultimi cinque anni. Partiamo dal carrello della spesa: tra il 2021 e oggi, i rincari dei beni alimentari di prima necessità sono impressionanti: il pane costa il 65% in più, la pasta è salita del 63%, l’olio extravergine d’oliva è più che raddoppiato, passando da 5,20 a 11,50 euro. Anche prodotti considerati “poveri” come patate e carote hanno subito aumenti superiori al 60%. Il risultato è che la spesa alimentare mensile media è passata dai 480 euro del 2021 ai 637 euro attuali: 157 euro in più ogni mese, un aumento del 33% che pesa enormemente sui bilanci familiari, specialmente per chi ha redditi fissi o bassi.

Non va meglio sul fronte energetico. I dati Arera mostrano un andamento altalenante ma sostanzialmente in crescita per luce e gas rispetto al 2021, con il gas che nel 2026 supera abbondantemente i livelli precrisi energetica. Anche i carburanti non danno tregua: benzina e gasolio sono aumentati rispettivamente di 45 e 70 centesimi al litro, un salasso che per un consumo medio di 1.200 litri annui si traduce in centinaia di euro di spesa aggiuntiva l’anno.

A completare un quadro già pesante arriva ora la stretta monetaria della BCE. L’aumento di 25 punti sul costo del denaro non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori: si traduce concretamente in rate di mutuo più salate, con un aggravio stimato di 20 euro al mese, pari a 240 euro l’anno, per le famiglie con prestiti a tasso variabile.

Sommando tutte queste voci, ovvero alimentari, bollette, carburanti e costo del denaro, l’impatto complessivo sulle famiglie italiane supera abbondantemente i mille euro annui di spesa aggiuntiva. Una cifra che, per chi vive già in condizioni di fragilità economica, può fare la differenza tra arrivare a fine mese o no. Di fronte a questi numeri, occorre mettere in campo, celermente e senza esitazione, delle misure adeguate per preservare il potere d’acquisto delle famiglie, già duramente provato da questi aumenti.