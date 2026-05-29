AI e Chiesa, la “fretta” profetica di Leone XIV

È stato troppo frettoloso papa Prevost a dedicare una solenne Enciclica ad una realtà in cosi rapida e imprevedibile evoluzione come l’Intelligenza artificiale? L’obiezione è affiorata questi giorni su alcuni organi di stampa, pur all’interno di un coro prevalente di elogi e apprezzamenti. Ma quanto sono giustificate questa ed altre perplessità manifestate da commentatori laici e persino cattolici?

Leone XIII pubblicò l’Enciclica sulla questione operaia con 43 anni di ritardo rispetto al Manifesto di Marx ed Engels. Leone XIV, stavolta, vuole agire d’anticipo rispetto alle “cose nuove” che stanno cambiando il volto della nostra società. Pur consapevole, come scrive lui stesso nella Magnifica Humanitas, che la rivoluzione tecnologica si muove “in direzioni che, seppur intuibili, non possiamo ancora pienamente prevedere”. Alcuni indirizzi sono però già configurati e investono come mai in passato il nostro quotidiano.

Una recente indagine commissionata dalla Autority nazionale francese per la privacy ha rilevato che un giovane europeo su due – tra gli 11 e i 25 anni – utilizza chatbot di AI per discutere di questioni intime o personali. Un computer per amico. “L’imitazione artificiale di una comunicazione umana positiva – parole di consiglio, di empatia, di amicizia, di amore – può risultare gratificante e persino utile” scrive Leone XIV nella sua prima Enciclica, ma evidentemente rivela un vuoto affettivo e un disagio nelle relazioni che pongono alla famiglia, alla scuola, alla Chiesa stessa, domande ineludibili. Anche perché, nota il Papa, tale tipo di comunicazione in utenti poco consapevoli “può trarre in inganno e illudere di essere in relazione con un autentico soggetto personale”.

La “fretta” di Leone XIV di intervenire su questi temi lo ha portato ad accettare tra i relatori, nella presentazione ufficiale dell’Enciclica, anche Christopher Olah, uno dei giovani cofondatori di Anthropic, multinazionale della Silicon Valley in competizione con altri colossi del settore AI. L’azienda aveva certo il suo interesse, ha ricevuto dal “pope washing”, un profittevole bagno di eticità con il papa. Ma Leone ritiene essenziale un dialogo concreto con chi pensa, progetta e organizza i macchinari che cercano di imitare l’intelligenza umana. Non vuole una Chiesa che si limiti ad una serie di lamentationes destinate a non avere alcun effetto reale sui processi in corso.

Al Papa che vuole “disarmare” l’Intelligenza artificiale spaventa certamente l’uso che la sua potente nazione (e non solo quella) ne fa, già ampiamente, a scopi bellici. Ma a spingerlo in un giudizio critico sono anche le idee che spesso accompagnano la “quarta rivoluzione digitale”. Correnti di pensiero come il transumanesimo o il postumanesimo vedono il limite umano come un difetto che la tecnica può correggere, e non più, secondo l’antica sapienza cristiana, un dato realistico della nostra condizione, una ferita che può aprire la nostalgia di un Oltre, aperto alla Grazia piuttosto che alla nuova mesta specie “ibrida” dell’uomo-macchina.

E tutti i benefici che l’AI sta già portando e può ancora portare in tanti settori umani, nel campo della ricerca e specialmente in quello sanitario? Non rischia, la Chiesa di sottovalutare come successo in altre circostanze storiche, le possibilità positive del progresso scientifico? In realtà Leone XIV non manca di riconoscere gli aspetti positivi dell’AI. Sicuramente non avversa le nuove tecnologie che facilitano diagnosi e terapie per la cura di gravi malattie. Ma anche nel campo della raccolta dei dati sanitari vede ombre “neocoloniali” da non sottovalutare. La storia presto ci dirà se il “pessimismo” di Leone XIV sia stato prematuro o invece profetico, come noi crediamo: un aiuto potente a “restare umani” in questo tempo di grandi rivolgimenti.

Un’altra, più risibile critica rivolta all’Enciclica sconfina nella complottistica clericale: essa sarebbe il frutto un “debito” contratto con quella parte “bergogliana” del Sacro collegio che determinò l’elezione pontificia di Prevost. Non esprimerebbe quindi un pensiero totalmente libero ma un atto dovuto nei confronti della “ideologia” del Predecessore. Solo chi non conosce la personalità e le idee di Leone XIV può formulare simili surreali teorie. Esse insultano l’intelligenza del primo papa americano e sono sintomo solo di una irrisolta ossessione verso il grande pontificato di Francesco.