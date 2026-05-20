Agricoltura italiana, un patrimonio strategico tra economia e identità

Forse ci siamo distratti. O, forse, non siamo più consapevoli di quale sia il vero Dna di questo Paese, ovvero un gigante industriale costruito sulla terra, più che sull’acciaio, o altro prodotto manufatturiero. L’agricoltura italiana è il primo settore dell’economia nazionale per valore aggiunto, e genera, insieme alla filiera agroalimentare, circa il 15% del Pil del Paese. La nostra viene considerata tra le prime agricolture dell’Unione Europea, guidando le classifiche comunitarie per produzioni di qualità, numero di certificazioni (DOP/IGP) e per l’estensione dedicata al biologico.

Il sistema agroalimentare italiano genera un indotto che si aggira intorno ai 700 miliardi di euro. Si contano oltre 1,1 milioni di aziende agricole, con una superficie media per impresa di circa 11 ettari. Il settore primario impiega circa 900.000 lavoratori, rappresentando uno dei pilastri dell’occupazione del Paese. L’export agroalimentare, poi, ha raggiunto livelli record, avvicinandosi alla soglia dei 70 miliardi di euro. Dunque siamo un Paese agricolo, anche se dagli anni del boom economico si è ragionato troppo d’industria pesante, dovendo assecondare le dinamiche del settore dell’auto, e poco di terra. La straordinaria varietà pedoclimatica della penisola permette la coltivazione di prodotti cardine della Dieta Mediterranea, che primeggiano anche a livello globale, e questo non andrebbe mai dimenticato.

La strategia messa in campo dal governo guidato dalla premier, Giorgia Meloni, è tornata a riappropriarsi di questa logica e si articola su tre pilastri: sovranità alimentare, tutela del Made in Italy e rilancio dell’economia agricola. Il settore è considerato un asset di sicurezza nazionale. Il concetto di sovranità alimentare, per l’esecutivo, consiste nel diritto di ogni nazione di definire le proprie politiche agricole e alimentari, garantendo cibo sano e accessibile e riducendo la dipendenza dalle importazioni estere per l’approvvigionamento. A livello legislativo, il Parlamento ha approvato una legge storica a tutela del patrimonio agroalimentare. Il provvedimento introduce nuovi reati e l’aggravante di “agropirateria”, con sanzioni proporzionate ai fatturati per contrastare frodi e contraffazioni (il cosiddetto Italian Sounding). La valorizzazione delle eccellenze italiane, tra cui primeggiano i prodotti DOP e IGP, passa attraverso il potenziamento dei controlli doganali e sanitari e una maggiore trasparenza per i consumatori. Il governo ha promosso l’iter per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’umanità e sostiene iniziative, come i presidi ai confini (come il Brennero, per fare un esempio) e le campagne con Coldiretti, per bloccare l’importazione sleale di materie prime spacciate per italiane.

Alla luce di questo quadro d’insieme la presenza della presidente del Consiglio all’assemblea della Coldiretti, in programma a Brescia, non sarà la solita partecipazione ai lavori di un’associazione di categoria, ma assume i contorni di un appuntamento politico nazionale nel quale il governo proverà a rilanciare il proprio asse con il mondo agricolo, in una fase segnata da tensioni sui mercati, aumento dei costi produttivi e crescente pressione delle normative europee sul settore primario. L’assemblea privata di Coldiretti Brescia, andata in scena nei giorni scorsi, con i 126 presidenti di sezione, i segretari di zona e i collaboratori dell’organizzazione, è servita proprio a preparare il terreno a quello che viene considerato un passaggio strategico per il comparto agricolo lombardo e nazionale.

Al centro del confronto interno sono emerse le grandi preoccupazioni che attraversano il settore: la difesa del reddito agricolo, la tutela del made in Italy, la necessità di proteggere le filiere produttive dalla concorrenza sleale e il timore che la transizione ambientale europea possa trasformarsi in un ulteriore aggravio per le imprese. Sul palco del PalaLeonessa, insieme alla presidente del Consiglio, dovrebbero salire anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il vicepremier Antonio Tajani e, secondo le indiscrezioni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Una presenza che certifica il peso politico assunto dall’appuntamento bresciano dell’associazione guidata da Ettore Prandini.

Per Meloni sarà la seconda visita in città nel giro di pochi anni, ma in un contesto completamente diverso rispetto alla precedente. La leader di Fratelli d’Italia era arrivata a Brescia durante la campagna elettorale per le amministrative, quando aveva chiuso la corsa elettorale del centrodestra a sostegno della candidatura di Fabio Rolfi a sindaco. Questa volta, invece, il profilo sarà istituzionale ed economico. Dal palco del PalaLeonessa la presidente del Consiglio sarà chiamata a delineare le strategie del Governo per sostenere il comparto in una fase di forte trasformazione. Il nodo centrale sarà inevitabilmente quello europeo. Coldiretti continua infatti a contestare molte delle scelte comunitarie legate al Green Deal, alle importazioni extra-Ue e alle regole ambientali considerate penalizzanti per l’agricoltura italiana. Sul tavolo ci saranno anche il tema dell’autosufficienza alimentare, il costo dell’energia, la tutela delle produzioni nazionali e il rafforzamento delle filiere agroalimentari. L’appuntamento diventa un momento di sintesi politica con Brescia destinata a trasformarsi in uno dei palcoscenici centrali del confronto tra economia reale e indirizzo politico.