11 settembre: la trasformazione dell’anima americana

A distanza di poche settimane gli Stati Uniti, in questa lunga estate calda, si trovano a celebrare prima l’orgoglio e poi la rabbia: i 250 anni della nascita della nazione e i 25 anni della sua pagina più tragica, quando tremila anime volarono giù dai cento e più piani delle Torri Gemelle andate in fiamme per volontà di Osama bin Laden. Libero popolo prima, potenza ferita poi. Delle circa dieci generazioni che si sono succedute dalla Dichiarazione d’Indipendenza nove hanno vissuto in un paese giovane e ottimista; la decima lo ha conosciuto di colpo invecchiato, impaurito e quindi rabbioso. Se anche le nazioni hanno un’anima, quella americana dopo l’11 Settembre ha subìto una trasformazione.

Restano, gli Stati Uniti, terra del libero e del dell’audace. Ma adesso hanno imparato che persino la libertà può essere limitata con sottili argomentazioni giuridiche. Quanto all’audacia, talvolta la si è vista esagerata, per non dire mutata in tracotanza. L’attacco di quel giorno, che infranse l’ingenua fede in una Fortezza America che tale non era più, ha in questo raggiunto il suo scopo: più che umiliare il Grande Satana, far perdere agli americani quella fresca levità che ne aveva fatto, con il tempo, artefici e garanti di un sistema internazionale inventato dal nulla con adolescenziale creatività e quindi sorprendentemente funzionante, pur con tutte le sue pecche.

Oggi di quel multilateralismo di wilsoniano stampo non restano che i cocci e chi ha rotto il vaso non è stata Mosca, che semmai della sconsideratezza altrui ha saputo cinicamente approfittare, ma proprio chi l’aveva plasmato. Il Mondo, dopo la sconsiderata e illegale invasione dell’Iraq con tutte le sue conseguenze, è tornato ad essere un luogo dove si misurano potenze più o meno grandi in base alla dimensione dei bicipiti. Esattamente come lo era negli anni Trenta del secolo scorso, o nel 1914. Gli autocrati, gli illiberali, gli antidemocratici ringraziano del regalo: è questo il loro miglior brodo di coltura, e non solo nelle relazioni internazionali. Fino all’11 Settembre la democrazia era in espansione ovunque, da allora in poi è stata in costante ritirata. La guerra mondiale a pezzi, evocata da Francesco, è il clima in cui prosperano i Putin. La politica di potenza e dell’interesse nazionale apre all’affermazione dei populismi.

Non crediamo che tutto sia ormai compromesso e che ci aspetti un medioevo prossimo venturo, no: le democrazie hanno ancora tutte le energie per rinnovarsi. Ma, per l’appunto, devono ritrovare il loro senso, che non è la somma aritmetica dei consensi ottenuti ma la bontà di progetti offerti alle rispettive pubbliche opinioni. La politica dell’escamotage è un male che accomuna tutte le democrazie, l’americana come la nostra e le altre occidentali. Sono decenni che le destre e le sinistre, sempre tese in uno sterile confronto per il potere, non producono un’idea. Troviamo nuove rappresentanze.

Sorprende, in tanta debolezza, la tenuta dell’Unione Europea, anche qua pur tra mille pecche. Segno che il disegno originale, non a caso cristiano e democristiano, era ancor più che lungimirante, profetico. Non dissipiamo il patrimonio dei nostri padri: è nostro interesse e non solo dovere morale. Ravviviamolo con una nuova presenza.

Un’ultima riflessione, ineludibile, sui rapporti con l’Islam. Bin Laden, il Daesh e tutti i loro accoliti hanno fatto di tutto per seminare l’odio, riuscendo spesso nell’intento. Le religioni rivelate, di per sé, non seminano odio: lo seminano gli uomini e ognuno ha i suoi zeloti, i suoi bin Laden, i suoi Simone di Monfort. Riteniamo che molto più abbiano fatto per la pace Bergoglio quando vide al Sistani e Leone alla Grande Moschea di Algeri che chi predica l’esclusione del diverso, e non ci sembra di aver appena detto qualcosa di originale. Anche qui la politica si basa sulla profezia, è profezia essa stessa. Ma se mancano i profeti al massimo restano la rabbia e l’orgoglio. E allora poveri noi.