FOLIGNO

Studenti romeni ospiti degli istituti superiori

Nell'ambito di un progetto ecumenico europeo

arà domani a Foligno una delegazione di undici studenti rumeni del Collegio Traian Lalescu di Resita (Romania) attualmente in Italia per visitare alcune realtà istituzionali ed ecclesiali delle Marche nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. "Questo percorso – si legge in un comunicato – nasce dal lavoro che da diversi anni la diocesi di Foligno con il Progetto cittadini del mondo e il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado della nostra città, sta costruendo per tessere dialoghi di amicizia prima di tutto con i giovani anche provenienti da altri Paesi sia sul territorio che a livello europeo".

Come riporta il Sir, alle 8.45 la delegazione sarà ricevuta dal vescovo mons. Gualtiero Sigismondi; successivamente dal sindaco Nando Mismetti. A seguire gli incontri nelle scuole per parlare con gli studenti di Europa e di cittadinanza. Queste relazioni culturali tra studenti sono il frutto di un patto d’amicizia tra Istituto tecnico tecnologico Leonardo Da Vinci, Istituto tecnico economico Feliciano Scarpellini e Collegio nazionale Traian Lalescu di Resita (Romania), siglato il 22 gennaio 2016 nella sala consiliare del Comune di Foligno con l’obiettivo di realizzare insieme un progetto ecumenico internazionale dal titolo "Da EurHope A Eurhome", cioè da un’Europa come speranza ad un’Europa come casa. Il progetto, spiega il comunicato, ha l’obiettivo di "coinvolgere giovani dei Paesi partner ma anche i giovani provenienti da un contesto svantaggiato, con difficoltà sociali, economiche e geografiche, per abbattere i muri dell’egoismo, dell’odio, dell’indifferenza" perché in questi giovani c’è "la speranza che il dialogo, l’incontro, l’amicizia, siano gli architravi principali per costruire ponti relazionali diventando così ambasciatori dell’Europa dei popoli e delle culture".