GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020, 13:34, IN TERRIS



IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Nel santuario diocesano il silenzio diventa profezia

Intervista a Interris.it di padre Emiliano Antenucci. "A inizio maggio l'inaugurazione". Oggi la conferenza sulla rilevanza ecclesiale e sociale del nuovo centro di formazione spirituale

GIACOMO GALEAZZI

P

adre Emiliano Antenucci, nominato dal Papa missionario della Misericordia in occasione dell’Anno Santo straordinario della Misericordia, ha tratto ispirazione dalla preghiera silenziosa recitata da papa Francesco con i fedei in piazza San Pietro pochi istanti dopo la sua elezione al Soglio di Pietro. A giugno del 2016 il Papa ha benedetto e autografato l’icona originale della Vergine del Silenzio venerata durante il corso “Silenzio, parla il Silenzio”, che è stato ripreso anche in Sud America. Fra Emiliano, che ha trascorso lunghi periodi in eremi e monasteri in tutta Italia, ha scritto numerosi libri come Il cammino del silenzio, L’arte del silenzio, La Vergine del Silenzio e, con il sacerdote di frontiera della Comunità Papa Giovanni XXIII don Aldo Buonaiuto, “Invidia” (Effatà editrice). Il 22 Marzo 2019 Padre Emiliano Antenucci ha un’udienza privata con Papa Francesco. Il 24 Marzo Papa Francesco scrive una lettera autografa al Ministro Provinciale dei Cappuccini D’Abruzzo Padre Nicola Galasso con questa richiesta: “ Sarebbe bello trovare un posto, una Chiesa, dove si possa dare culto pubblico alla Madonna del Silenzio. Pensi Lei, per favore e mi faccia una proposta “. Padre Emiliano, insieme al Ministro Provinciale, con il permesso del Generale dell’Ordine, si mettono alla ricerca di vari luoghi e individuano la Chiesa di San Francesco d’Assisi e il Convento dei Cappuccini di Avezzano, abbandonato da dieci anni e di proprietà della Provincia dei Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo. Il Santo Padre dà la benedizione a questo progetto. La rilevanza ecclesiale e sociale del Santuario dedicato a Maria Vergine del Silenzio e l’intero itinerario che ha accompagnato e che seguirà il progetto sono stati comunicati stamattina in una conferenza stampa nel Seminario del Curia Diocesana. Presenti, tra gli altri, il vescovo, monsignorPietro Santoro, Padre Nicola Galasso, Padre Emiliano Antenucci, don Francesco Tudini, Vicario Generale della Diocesi.

Che santuario sarà quello che aprirà i battenti a inizio maggio nella diocesi di Avezzano?

"Sarà eretto santuario diocesano con il titolo di Maria Vergine del silenzio. un titolo che finora non era presente nel mariale della Santissima Madre di Cristo. Sarà un segno dell'importanza del silenzio nell'epoca dello sparlare. Nel magistero di Papa Francesco il silenzio ha un posto fondamentale. Ha pregato in silenzio con i fedeli quando si è affacciato per la prima volta su piazza San Pietro. E al chiacchiericco il Pontefice ha fatto riferimento anche l'altro giorno nel suo messaggio per la Quaresima"

Qual è la missione del nuovo santuario?

"Nel silenzio nascono le vere parole che ci guidano ad andare incontro al prossimo e a rivolgerci agli altri in modo efficiace ed edificante.Sarà un luogo di profezia, un segno profetico per tutti, non solo per i credenti. Sarà un santario diverso dagli altri, oltrechè luogo di sacramenti sarà spazio di formazione spirituale alla preghiera, al silenzio, al discernimento. Sarà utile anche per tante parrocchie che vorranno portare gruppi a fare silenzio e formarsi alla vita spirituale.La mia intenzione, concordata con papa Francesco, è di farne un luogo di formazione dello spirito".

Qual è il significato del silenzio di Maria?

"Il destino della Vergine è quello di stare in silenzio. È la sua condizione, la sua via, la sua vita. La sua è una vita di silenzio che adora la Parola eterna. Vedendo davanti ai suoi occhi, al suo seno, fra le sue braccia, questa stessa Parola, la Parola sostanziale del Padre, muta e ridotta al silenzio per la condizione particolare della sua infanzia, la Vergine si rinchiude in un nuovo silenzio, dove viene trasformata sull’esempio del Verbo incarnato che è suo Figlio, il suo unico amore. E la sua vita passa così da un silenzio ad un altro, da un silenzio d’ adorazione ad un silenzio di trasformazione. Maria tace, avvinta dal silenzio del Figlio suo, Gesù. Uno degli effetti sacri e divini del silenzio di Gesù, è quello di mettere la sua santissima Madre in una vita di silenzio: silenzio umile, profondo, che sa adorare la sapienza incarnata in modo più santo e più eloquente di quanto non riescano sia le parole degli uomini che quelle degli angeli. Il silenzio della Vergine non è l’effetto di balbuzie e di impotenza; è un silenzio di luce e di estasi, un silenzio più eloquente, nelle lodi a Gesù, dell’eloquenza stessa".

Che immagine mariana affiora dai Vangeli?

"Maria, “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. Il silenzio è una delle caratteristiche fondamentali della Madre di Dio, prima discepola di Gesù, che conserva nello scrigno del suo cuore di madre tutti i misteri del Figlio di Dio. Papa Francesco dice in una sua omelia: “Penso a quante volte la Vergine Maria ha taciuto, quante volte non ha detto quello che sentiva per custodire il mistero del rapporto con suo Figlio». Paolo VI nel 1964 a Nazareth ci diceva a tutti che abbiamo la necessità di rinnovare e rinforzare, di irrobustire il silenzio, proprio perché «il silenzio custodisce il mistero». Pensiamo al silenzio della Madonna ai piedi della croce, a ciò che passava per la sua mente”. La società e il mondo di oggi è malato di rumore, per cui il silenzio è la vera “profezia” ed è un modo per ascoltare Dio dentro di noi e gli altri".

Cosa può dire la Vergine del Silenzio all'umanità attuale?

"La Vergine del Silenzio “ci dice” con una mano di fermarci dal turbinio delle parole e dell'attivismo e con l’altra ci propone un silenzio adoratore e pieno di stupore. Maria è la cattedrale del silenzio in cui risuona la Parola eterna. La Madonna del Silenzio è un'antitodo contro la “dittatura” del rumore e il “chiacchiericcio” di parole inutile e malevole. Così il Santo Padre dopo un'udienza si rivolse ad un gruppo di pellegrini: "Ma voi pregate la Madonna del Silenzio? Ma voi sapete che la Madonna del Silenzio ci protegge tutti…per non diventare chiacchieroni. Qualcuno o qualcuna di voi è chiacchierone? No? Quando ti viene la voglia di chiacchierare morditi la lingua e prega la Madonna del Silenzio. Vi siete spaventati eh? Niente chiacchiericcio: quando esce il chiacchiericcio va fuori la Madonna, o la Madonna o il chiacchiericcio, dovete scegliere".

Ma il mondo è sempre più confuso e rumoroso..

"Il rumore ci rende sordi di fronte alle cose che contano davvero nella vita. Il silenzio ci fa vedere delle verità su noi stessi e sugli altri. Ci offre la novità di avere una visione rinnovata della realtà e degli altri. Ci fa giudicare di meno e amare di più. Il silenzio ci apre alla misericordia di Dio, al perdono degli altri e all’aspettativa di essere persone migliori. Papa Francesco ricorda che “il silenzio non si riduce all'assenza di parole, bensì nel disporsi ad altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo”.