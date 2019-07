MARTEDÌ 09 LUGLIO 2019, 06:00, IN TERRIS



Curtarolo (Padova), la sagra organizzata dalla parrocchia

L'evento che favorisce l'incontro tra datori di lavoro e dipendenti

GIUSEPPE CHINA

E'

un evento che si ripete da 15 anni ed è molto sentito. Fa parte delle tante iniziative che vengono organizzate a Pieve di Curtarolo (Padova) per celebrare la Madonna del Carmine. Che dalla Chiesa viene festeggiata il 16 luglio.

La sagra del Carmine

La cena delle aziende è una vera particolarità della sagra del Carmine che ogni anno la parrocchia di Santa Giuliana di Pieve di Curtarolo organizza a metà luglio. Quest'anno la mega cena è stata fissata per il 17 luglio. "È un evento che si svolge ogni anno nei primi giorni della sagra – spiega Renata Michielon dell’Osservatorio di Curtarolo, il "braccio sociale" delle comunità cristiane di Pieve e Santa Maria di Non, che si occupa di tematiche quali lavoro, scuola, ambiente. L’iniziativa è aperta a tutte le attività produttive del territorio e consente loro di parteciparvi al completo con il personale e tutti i dipendenti. Mediamente sono una trentina le aziende presenti, con circa 150 persone che aderiscono alla proposta". L'appuntamento scatta in chiesa alle 20 con la celebrazione della messa, con intenzioni particolari per coloro che operano nel mondo del lavoro. Subito dopo i presenti si ritrovano sotto lo stand della sagra, in un clima di festa e allegria, senza distinzioni di sorta. In questa atmosfera positiva s’inserisce anche l'altro evento promosso dall'Osservatorio sul territorio di Curtarolo, nato nel 2004 per iniziativa dell’allora parroco di Pieve don Daniele Hudorovic: a ottobre, infatti, si concretizza un altro momento che vede insieme il mondo imprenditoriale di questa porzione della Diocesi con quello della scuola, con un partecipato confronto tra studenti e insegnanti degli istituti superiori di Piazzola e Cittadella e i rappresentanti delle attività produttive. "La mostra delle aziende – conclude Renata Michielon – è una bella opportunità di incontro e di confronto che nasce proprio dall'impegno di un gruppo di cristiani che sentono viva l'esigenza che la Chiesa sia parte di questa dimensione fondamentale della vita dell'uomo".

