MERCOLEDÌ 05 DICEMBRE 2018, 08:50, IN TERRIS



BARI

Apre il Villaggio di San Nicola

Dal 6 al 20 dicembre nel quartiere fieristico del capoluogo pugliese un luogo dedicato al Natale

REDAZIONE

I

l 6 dicembre è la solennità liturgica in cui si ricorda San Nicola, una delle figure più popolari della cristianità. Nel giorno del suo patrono, a Bari apre il Villaggio di San Nicola in Fiera, un luogo pensato per celebrare il Natale e farne conoscere il significato anche ai bambini. Un'occasione di svago ma anche didattica che faciliterà l'incontro tra famiglie e culture. Al centro,

Le iniziative

la figura del patrono di Bari che sarà omaggiato con luminarie, spettacoli, lezioni pubbliche e mostre. Rilevante lo spazio dato ai momenti di discussione e di racconti sul Natale dedicati ai più piccoli. Ad inaugurare la prima edizione del Villaggio sarà Lorenzo Branchetti, volto televisivo di Rai Yoyo molto apprezzato dal pubblico più giovane. Nel villaggio di San Nicola saranno allestiti laboratori gestiti dalle associazioni di volontariato impegnate sul territorio a sostegno dell’integrazione. Non a caso, il motto dell'iniziativa organizzata quest'anno per la prima volta sarà "identità, cultura e dialogo".

Il commento del presidente della Nuova Fiera del Levante

Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante, ha voluto ricordare lo spirito con cui nasce questo villaggio: “Nella città che ha ospitato lo storico incontro tra Papa Francesco con le comunità cristiane del Medio Oriente, e che si prepara ad accogliere un nuovo vertice dei vescovi a novembre 2019, San Nicola è il riferimento più forte quando si parla di dialogo e di accoglienza. Due valori che Bari e i baresi come me considerano un bene prezioso a disposizione di tutte e tutti. Dichiaratamente identitario”. “Di questa identità - ha sostenuto Ambrosi - ne è ben consapevole la Nuova Fiera del Levante che ha immaginato un luogo per raccontare - a partire da quest’anno - il Santo e i suoi valori scegliendo il linguaggio più accogliente, quello della festa e del gioco. Di luoghi sacri dedicati al Santo di Myra ce ne sono migliaia in tutto il mondo. Solo Bari invece, nella Fiera del Levante, ospiterà un villaggio che occuperà migliaia di metri quadri e racconterà San Nicola nei suoi bellissimi giorni di festa e di armonia natalizia”.

Orari

Il luogo sarà aperto dal 6 al 20 dicembre seguendo questi orari: dalle 9.30 alle 13.00 in mattinata, mentre le porte si apriranno il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 20.30.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it