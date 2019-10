DOMENICA 06 OTTOBRE 2019, 05:12, IN TERRIS



TREVISO

Al via la scuola sociale diocesana

Interverrà Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

MILENA CASTIGLI

iparte la “Scuola sociale”, promossa dalla Pastorale sociale diocesana della diocesi di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Lunedì 7 ottobre, nella frazione di Conegliano, inizia il corso di politica nella parrocchia di Campolongo che si svolgerà ogni lunedì, dalle 20.30 alle 22.30. Il corso di economia si terrà ad Oderzo nella parrocchia del duomo, ogni martedì, a partire dall’8 ottobre, nello stesso orario. Novità di quest’anno, il prossimo 14 gennaio, l’intervento di Stefano Zamagni, docente di Economia all’Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede, esperto di economia civile.

Scuola sociale

“In un mondo complesso e globalmente interconnesso – afferma Elio Tardivo, direttore della Scuola sociale su Sir –, il comune cittadino spesso si trova sprovvisto di strumenti utili a leggere ciò che succede nelle relazioni sociali, politiche ed economiche. La Scuola sociale, assumendo queste sfide, intende contribuire alla comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e politici che toccano la vita quotidiana, ma anche suggerire valori che guidino l’agire personale e collettivo. Ha come punto di riferimento la Dottrina sociale cristiana e le molteplici sollecitazioni di Papa Francesco. A questo scopo si avvale di uno staff di docenti per lo più universitari, competenti e motivati, che condividono gratuitamente il loro sapere e le loro ricerche per favorire una lettura della realtà capace di cogliere i segni di una nuova umanità".