Si nutre di sola pizza per 37 anni

Succede in New Jersey: l'uomo ha iniziato la strana dieta quando aveva 4 anni

a fama della pizza è nota in tutto il mondo. Negli Stati Uniti il tipico piatto italiano è un'istituzione. Sono tanti gli americani che lo apprezzano e che scelgono di mangiarlo spesso, al ristorante o per strada, dopo aver acquistato un bel trancio in qualche rosticceria. Ma c'è un americano, in particolare, che ha fatto diventare la sua passione per la pizza una vera e propria mania, sin da quando era un bambino piccolo. Lui si chiama Mike Roman, è un insegnante del New Jersey, e negli ultimi 37 anni si è nutrito di sola pizza.

L'idillio con la pizza

Questo idillio tra l'insegnante e la pizza è iniziato quando lui aveva 3 o 4 anni. Una sera sua madre decise di provarla per la prima volta (erano gli anni '70 e non tutti in America avevano famigliarità con questo piatto). Al piccolo Roman la pizza piacque a tal punto che nei giorni a seguire continuava ad insistere affinché i genitori non gli facessero trovare nel piatto la pizza: a nulla valevano i loro strenui tentativi di convincerlo a mangiare altri cibi. E così Roman ha iniziato a mangiare pizza almeno una volta al giorno. Per tutta l'infanzia, l'adolescenza e parte dell'età adulta ha mangiato pizza a colazione, pranzo e cena, solo recentemente è passato dalla pizza al panino al burro di arachidi per il pranzo. Mangia comunque sempre pizza per cena tutti i giorni, come riporta il sito delle News più strane. “La prendo in diversi posti, quindi c’è una buona varietà”, ha detto Roman in un’intervista ad un podcast. “Non è un grosso problema. So che alcune persone amano i pranzi raffinati, o si definiscono buongustai, e gli piacciono le cose complicate, ma la cena per me non è niente di veramente speciale. Devi mangiare perché hai fame“. Roman, oggi 41enne, non ha esitato a far servire pizza a tutti gli invitati anche il giorno del suo matrimonio, un anno fa. E i risultati di questa dieta monotona? Egli assicura che e la sua salute generale è buona, e che mangiare solo pizza non non gli ha causato problemi finora.

