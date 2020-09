Si è aperta la Milano Fashion week. 64 sfilate di cui 23 fisiche e 41 live online.

Stasera, con l’inaugurazione del Fashion Hub della Camera della Moda, si è ufficialmente aperta la Milano Fashion Week (Mfw) di settembre per le collezioni donna primavera-estate 2021. È un’edizione speciale, 5 giorni di sfilate fino al 28 settembre. 64 sfilate, di cui 23 fisiche e 41 digitali, ma anche 61 presentazioni, di cui 37 in presenza e 24 online, 12 presentazioni su appuntamento e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti in calendario. Tutti gli eventi sono sotto restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Le conseguenze del Covid

Il settore della moda ha subito importanti conseguenze a causa dell’emergenza Coronavirus. Difatti, nel primo semestre del 2020 il fatturato in questo settore ha registrato un calo del 30% rispetto al primo semestre del 2019. Ad aprile, nel pieno del lock-down, il fatturato è arrivato quasi a 0, a maggio il livello si è dimezzato rispetto a maggio 2019, mentre a giugno si è addirittura giunti a -36%. A tale proposito, il sito Business of Fashion, autorevole nel settore dell’industria della moda a livello globale, ha creato il podcast Retail Reborn, dove si discute su come il Covid abbia impattato sul comportamento dei consumatori. Molte super top model, che da sempre hanno calcato le passerelle, così come i grandi ospiti internazionali, purtroppo, a causa delle limitazioni negli spostamenti dovuti al covid-19, non saranno presenti alla Mfw.

I grandi Brand

Ritornano alla Mfw: Valentino e Dolce & Gabbana. Le sfilate di entrambi i brand, insieme a quella di Salvatore Ferragamo, saranno trasmesse sul sito e sui profili Facebook di Corriere della Sera e di Corriere della Sera Moda. LA5, venerdì 25 alle 17.30, trasmetterà la sfilata di Elisabetta Franchi. L’ evento sarà preceduto da un corto di 20 minuti sul “Behind The Scenes” dell’organizzazione della sfilata (dalle 17.05 su LA5). La7, invece, manderà in onda,sabato 26 settembre in prima serata, l’Armani Fashion Show.

Saranno presenti, alla Milano Fashion Week, gli altri immancabili della moda: Alberta Ferretti, Etro, Fendi, Max Mara, Versace, con una sfilata dal vivo. Mentre Prada, con il debutto di Raf Simons alla co-direzione creativa insieme a Miuccia Prada, e Missoni hanno scelto la sfilata digitale.

