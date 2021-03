Al via il 71° Festival di Sanremo 2021: tutti i Big in gara

Ai nastri di partenza Sanremo 2021 che, da oggi e per cinque serate, si terrà in una inedita versione senza pubblico a causa della pandemia

Ai nastri di partenza Sanremo 2021 che, da oggi e per cinque serate, si terrà in una inedita versione senza pubblico a causa della pandemia e tra imponenti misure di sicurezza. Obiettivo del “festival ad ogni costo“, come è stato ribattezzato, è portare un po’ di spensieratezza nelle case degli italiani in questo momento difficile.

I conduttori

A poche ore dall’inizio, il direttore artistico e conduttore Amadeus è pronto a salire sul palco insieme a Fiorello, suo compagno d’avventura anche quest’anno. Insieme a loro – in qualità di ospiti fissi – saranno all’Ariston l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, che per cinque giorni si dividerà tra musica e calcio (mercoledì sera sarà impegnato con la sfida di campionato Milan-Udinese e si collegherà da San Siro), e Achille Lauro, che presenterà una serie di quadri-performance che coinvolgeranno il primo ballerino dell’Opera di Roma Giacomo Castellana, Emma Marrone e Monica Guerritore, lo stesso Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Ci sono poi le co-conduttrici, diverse in ogni serata: l’attrice Matilda De Angelis (martedì 2), la cantante Elodie (mercoledì 3), la supermodella Vittoria Ceretti (giovedì 4), la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (venerdì 5). Sabato 6 – sempre a proposito di co-conduttrici – sarà invece la volta di Simona Ventura, che torna a Sanremo dopo averlo condotto nel 2004, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri. Laura Pausini, fresca della vittoria ai Golden Globe, sarà la superospite di mercoledì sera.

I big in gara

Quest’anno per il suo Festival Amadeus ha scelto 26 canzoni. Ecco l’elenco dei 26 partecipanti a Sanremo 2021 categoria CAMPIONI in ordine di presentazione.

Francesco Renga con Quando trovo te

Coma_Cose con Fiamme negli occhi

Gaia con Cuore Amaro

Irama con La genesi del tuo colore

Fulminacci con Santa Marinella

Madame con Voce

Willie Peyote con Mai dire mai (la locura)

Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

Fasma con Parlami

Arisa con Potevi fare di più

Gio Evan con Arnica

Maneskin con Zitti e buoni

Malika Ayane con Ti piaci così

Aiello con Ora

Max Gazzè con Il Farmacista

Ghemon con Momento Perfetto

La Rappresentante di Lista con Amare

Noemi con Glicine

Random con Torno a Te

Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima

Annalisa con Dieci

Bugo con E invece sì

Lo Stato Sociale con Combat Pop

Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca Luce Nera

Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

I big della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 andrà in scena stasera, martedì 2 marzo. Sul palco si esibiranno i primi 13 Campioni: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè (ordine alfabetico, non di uscita). Sono stati annunciati come ospiti: Diodato, Loredana Bertè, Alessia Bonari (l’infermiera diventata simbolo della lotta al Covid durante la prima ondata) e la banda della Polizia di Stato con Stefano Di Battista e Olga Kapranova.

