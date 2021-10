Comunali: cosa ha detto l’ex calciatore della Roma Falcao a Gualtieri

Paulo Roberto Falcao, storico calciatore numero 5 della Roma degli anni ’80, ha inviato un messaggio vocale di auguri e congratulazioni per la vittoria in Campidoglio a Roberto Gualtieri. Falcao, indimenticabile giallorosso, ha compiuto 68 anni lo scorso 16 ottobre, come ricordato dalla stessa Roma Calcio.

🟨 Un Six Pack Divino! 🟥 🇧🇷 Paulo Roberto Falcao 🎂#ASRoma pic.twitter.com/SKm135QUhT — AS Roma (@OfficialASRoma) October 16, 2021

La vittoria su Roma

Gualtieri, ex Ministro del Tesoro, candidato con il PD, e tifoso giallorosso di vecchia data, ha superato il candidato del centro destra Michetti al ballottaggio.

Durante la sua campagna elettorale, aveva citato piĂą volte Falcao, come campione ma anche perchĂ© durante la sua stagione giallorossa, Gualtieri si appassionò alla bossa nova, un genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni ’50 che trae origine dal samba e, in genere, dalla tradizione musicale brasiliana.

Gualtieri ha ricevuto la chiamata del campione giallorosso, “il Divino” come lo chiamano i tifosi, che ha voluto così fargli l’in bocca al lupo per l’importante e difficile compito che lo aspetta.

Dal Brasile, durante la campagna elettorale per il ballottaggio, il dem aveva incassato anche l’endorsement dell’ex presidente Lula da Silva. ChissĂ che non chiami anche lui.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicitĂ che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessitĂ . Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontĂ , ce ne scusiamo con i lettori.