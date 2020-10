Quanto sareste disposti a pagare per un Tirannosauro Rex? 31,8 milioni di dollari. Ecco la risposta vincente, ecco quanto è stato pagato Stan, il Tirannosauro Rex più costoso della storia: ben quattro volte la stima di partenza degli esperti di Christie’s che lo avevano quotato 6-8 milioni. Un record assoluto per un fossile di dinosauro di 67 milioni di anni, occhi delle dimensioni di palle da baseball, “era una vera e propria macchina da guerra”, hanno commentatogli esperti di Christie’s.

Il Dinosauro vince sui grandi pittori del Novecento

Nella stessa serata in cui il dinosauro ha letteralmente spopolato e catturato l’attenzione di tutti, c’erano anche opere di maestri del Novecento tra cui Cezanne, Picasso, Pollock, Monet, Rothko e Twombly e che, in un certo senso, sono passati in secondo piano difronte ai resti di quel Tirannosauro! L’asta, anche grazie a Stan, è stata seguita in streaming da 280 mila spettatori, tre volte il record stabilito sempre da Christie’s in luglio.

L’affascinante storia di Stan

Ricostruito da ben 188 ossa su un totale di circa 300, il feroce dinosauro era alto quattro metri per 12 di lunghezza e pesava, da vivo, due volte la stazza di un elefante africano di oggi. Esposto nel mese precedente all’asta nelle vetrine di Christie’s a Rockefeller Center, lo scheletro prende il nome dal paleontologo dilettante Stan Sacrison, che nel 1987 ne scoprì le ossa nel vasto campo di fossili Hell Creek Formation che si estende tra Mondana, Wyoming, North e South Dakota nelnord-ovest degli Stati Uniti. Stan è stato messo in vendita dal Black Hills Institute of Geological Research, l’organizzazione privata del cacciatore di fossili e collezionista Pete Larson. Il compratore, che ha puntato per telefono su New York, è rimasto anonimo.

Il precedente

Era la prima volta dal 1997 che uno scheletro di dinosauro così completo veniva messo all’asta. Ventitré anni fa un Tirannosauro Rex soprannominato Sue fu venduto per 8,36 milioni di dollari al Field Museum of Natural History di Chicago che riuscì ad aggiudicarselo grazie al sostegno di McDonalds e della Disney.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.