Una nave per salvare i migranti nel Mediterraneo, al via la raccolta fondi

E’ partita sabato 3 ottobre la raccolta fondi per far diventare realtà un progetto ambizioso: una nave umanitaria per salvare i naufraghi del Mediterraneo ed impedire altre stragi.

E’ quanto vuole realizzare “ResQ – People Saving People” che ha scelto non a caso la data del 3 ottobre per far partire la raccolta di fondi. La data commemora il naufragio davanti Lampedusa avvenuto 7 anni fa. In quell’occasione, morirono 368 perone. Molti, anche le istituzioni, dissero davanti a quelle bare allineate in un hangar “mai più”. E invece è successo ancora.

Fresu testimonial

“Adesso tocca a ciascuno di noi: perché non ci siano altri migranti annegati occorre anche dare forza ad un progetto come ResQ – People Saving People”, ricordano i promotori dell’iniziativa.

A bordo di ResQ, per ora virtualmente, sono già saliti in tanti. Tra questi, il noto trombettista Paolo Fresu che ha lasciato un suo contributo video.

