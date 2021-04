Marte: la sonda Insight in ibernazione, lotta per sopravvivere

Nel gelido inverno marziano i pannelli solari sono fuori uso per la polvere, non resta che spegnere la strumentazione in attesa della primavera

C’è apprensione per la sonda Insight della Nasa, che su Marte sta affrontando i momenti più critici della sua missione. Si trova infatti in crisi energetica per colpa della polvere che ha ricoperto i pannelli solari. Per questo motivo sta spegnendo i suoi strumenti scientifici uno dopo l’altro per resistere alle gelide notti invernali nella pianura Elysium Planitia, dove la temperatura scende fino a 90 gradi sotto zero. Questa sorta di ‘ibernazione d’emergenza’ dovrebbe garantirle la sopravvivenza fino a luglio, quando Marte si riavvicinerà al Sole. Così potrà riprendere le attività per monitorare meteo e terremoti fino al 2022 (come stabilito nel 2020 quando la missione è stata prolungata di due anni).

“Gli inverni sono duri su Marte e la mia produzione di energia è bassa, come atteso, ma nessun panico”, si legge sul profilo Twitter della sonda Insight. “I miei livelli di energia caleranno fino a fine luglio, ma avvicinandomi alla primavera, miglioreranno. Sono ancora abbastanza impegnata nello spingere in profondità il mio sismometro e nel raccogliere dati sui terremoti“.

La missione di Insight su Marte

Dal suo touchdown nell’autunno del 2018, Insight ha iniziato a misurare la temperatura della crosta del Pianeta Rosso (con una ‘talpa’ che ha smesso di funzionare a gennaio) e ha già registrato centinaia di eventi sismici e vortici di sabbia: questi ultimi, però, non si sono avvicinati abbastanza per ripulire i pannelli solari dalla polvere accumulata.

Già lo scorso febbraio, con la stagione ventosa alle spalle e l’inverno marziano alle porte, i pannelli solari impolverati lavoravano al 27% delle loro capacità, e per questo i tecnici della Nasa hanno deciso di rallentare le attività scientifiche per risparmiare energia. Le previsioni non sono troppo pessimistiche, perché se anche si dovessero esaurire le batterie, Insight è comunque programmata per riavviarsi al ritorno del sole, a patto però che l’elettronica di bordo non sia del tutto compromessa, come purtroppo è accaduto ai rover Spirit e Opportunity.

