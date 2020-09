Le cinque migliori offerte di gas

Il libero mercato aumenta la concorrenza, ma dietro un'offerta vantaggiosa talvolta può nascondersi una fregatura: come orientarsi e scegliere la società che fa per te

Bollette troppo care? C’è una soluzione a portata di mano, anzi di clic. Nel mare magnum delle offerte delle società che si occupano della vendita di gas, sempre più numerose grazie al mercato libero dell’energia e del gas naturale (obbligatorio dal 1 gennaio 2022), non è facile orientarsi e capire meglio qual è la soluzione giusta per le proprie esigenze. Le fregature poi sono dietro l’angolo e non sempre quella che appare come un’offerta vantaggiosa si rivela tale.

Come trovare l’offerta gas più conveniente

Cosa fare? Imparare a servirsi della rete, invece di restarci impigliato! Si potrebbe utilizzare un simulatore, come ad esempio SOStariffe.it che in base alle esigenze, compara le soluzioni, indicandoti quella più conveniente: le 5 migliori offerte di gas individuate hanno tutte un costo che si aggira intorno ai 70 euro mensili, che può essere abbassato in alcuni casi grazie all’attivazione della domiciliazione bancaria o della bolletta digitale, due strumenti a misura di risparmio.

Il comparatore di offerte gas

Il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it può essere utilizzato in due modi: nel primo caso si inserisce il proprio consumo, calcolato in metri cubi, che in genere è indicato nella bolletta del gas del proprio fornitore. Nel secondo, sarà sufficiente inserire quali sono gli usi che si fa del gas, per esempio se lo si adopera per l’acqua calda, la cottura o il riscaldamento; quali sono le dimensioni della propria abitazione: è possibile indicare da un minimo di 50 mq a una grandezza che supera i 150 mq; quante persone vivono in casa e contribuiscono dunque al consumo di gas.

La simulazione per una famiglia di tre persone

Immaginando una famiglia di 3 persone con una casa di 100 mq, che utilizza il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento è emerso che le migliori offerte sono: E.ON ValoreMercato Gas; Prezzo Netto Special Gas di HERAcomm; Next Energy Gas di Sorgenia.

Il segreto delle offerte

Quel che permette al mercato libero di essere così competitivo e di proporre prezzi davvero a buon mercato è proprio il fattore della libera concorrenza e la presenza di un gran numero di fornitori, a causa dei quali è possibile perdere i propri clienti in men che non si dica. Non è facile essere sempre aggiornati, ma in questo caso il web aiuta. Un altro piccolo segreto è quello di procedere con l’attivazione di una nuova offerta gas o luce direttamente online perché in genere è proprio sul web che sono disponibili promozioni uniche, che non si trovano invece nel caso di sottoscrizione dal vivo.

