Il rompicapo dei “puntini blu” che fa impazzire anche le star di Hollywood. Prova a risolverlo

Avete mai provato a risolvere questo rompicapo che sta facendo impazzire il web? Oggi vi spieghiamo come fare per scoprire l’immagine misteriosa

No, non è la foto dell’acqua cristallina di qualche bel mare e non è nemmeno la nuova tinta Pantone o l’ultimo colore di smalto per le unghie dell’estate. Questi puntini blu sono l’ultima e nuova illusione ottica che sta spopolando nel web e che sta mandando in tilt persino le star di Hollywood.

Il nuovo rompicapo è un’illusione ottica che ha fatto strabuzzare gli occhi dei più curiosi. Ma, quella che a prima vista sembrerebbe solo una semplice foto azzurra, formata da migliaia di puntini vere acqua, in realtà nasconde un’immagine 3D che non vi aspettereste mai.

Quale immagine tra i puntini blu?

Vedere l’oggetto “nascosto” è semplice. Oggi vi spieghiamo come fare a risolvere il rompicapo amato dalle star. Infatti, il gioco è stato condiviso niente di meno che dall’attrice e modella statunitense Blake Lively che ha postato il rompicapo sul suo seguitissimo profilo Instagram. Blake Lively, per chi non lo ricordasse, è la biondissima protagonista dell’acclamata serie Tv Gossip girl nonché moglie della star hollywoodiana Ryan Reynolds.

Ma torniamo al post. Questa foto con i puntini blu al suo interno nasconde un’altra immagine. Il rompicapo non è di facile soluzione, ma se si immerge la vista in quei puntini apparirà, come per incanto ed in profondità, un’altra immagine.

Si tratta infatti di uno “stereogramma” (molto di moda negli anni 90) che altro non è che una sorta di realtà virtuale in cui l’occhio viene ingannato. In queste immagini infatti se ne nascondono due, una per occhio, che confondono il cervello e lo inducono a credere di vedere una scena tridimensionale singola.

Per vedere ciò che in realtà si nasconde all’interno dei puntini blu bisogna dunque imparare a “sfocare” la vista avvicinandosi con il naso all’immagine, dopodiché staccarsi leggermente e mettere nuovamente a fuoco. Con qualche movimento e la giusta angolatura, da questo quadro informe uscirà dunque un qualcosa di inaspettato e l’effetto vi lascerà a bocca aperta.

Siete riusciti a vedere l’oggetto nascosto? Se non ce l’avete ancora fatta, seguite questi consigli passo passo:

1- Tenete l’immagine davanti al vostro naso fino a vederla sfocata.

2 – Provate poi a metterla a fuoco come se steste guardando un’immagine in lontananza.

3 – Allontanate lentamente l’immagine dal vostro viso e una volta che avrete percepito l’immagine e la profondità, vedrete l’oggetto nascosto in 3D.

4 – Più la guardi, più diventa evidente l’illusione. Più lontano tieni la pagina, più diventa profonda.

Tra i puntini azzurri è dunque nascosta un’altra immagine. Avete capito di cosa si tratta? Per chi non l’avesse visto, niente panico. Ve lo diciamo noi: si tratta di uno squalo.

