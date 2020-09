Guida per una parrocchia ecofriendly

Sei un cattolico ecofriendly? Vuoi diventarlo? Ecco la guida pratica adatta a te! Si tratta di venti buone pratiche al servizio dell’ecologia integrale raccolte in un unico testo ad uso delle comunità parrocchiali che vogliono lasciarsi ispirare e guidare dall’enciclica Laudato Si’ di papa Francesco sulla cura del Creato.

La proposta della Federazione del volontariato cattolico

La Federazione del volontariato cattolico con la “Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale” scende nel concreto delle best practise ecofriendly e rimette in rete modelli ed esempi già sperimentati con successo in alcune realtà parrocchiali o monastiche.

Sono tante le realtà parrocchiali che hanno messo in campo iniziative ecosostenibili: si va così dal Gruppo di acquisto di energia rinnovabile nella Diocesi di Padova ai progetti legati alla specifica campagna di disinvestimento dai combustibili fossili.

Milano: spiritualità, accoglienza e attenzione al creato

Un cenno a parte merita l’esperienza del Centro Nocetum: luogo di spiritualità, accoglienza e condivisione nella vasta diocesi di Milano. Le consacrate che hanno dato vita al centro hanno realizzato negli anni vari interventi migliorativi dotandolo di un giardino di 1000 mq, di un’area per l’orto, di un’aia domestica e di alcune arnie dando luogo ad una vera e propria City farm. Così le attività del centro coniugano i temi del sociale con quelli della sostenibilità ambientale, dell’attività agro-alimentare, della promozione del territorio. Tra le iniziative, ad esempio, il sostegno alle fasce più povere con l’ospitalità di mamme sole con bambini, la distribuzione del pacco viveri a nuclei indigenti, il doposcuola per i bambini in difficoltà, spazi giochi per bimbi dai 0 ai 6 anni, ed infine corsi di cucina e di apicoltura e visite didattiche alla Cityfarm.

Le altre iniziative

Tra le venti buone pratiche è inserito anche il progetto Fra’ Sole introdotto al Sacro Convento di Assisi, proprio quello dove sabato 3 ottobre Francesco si recherà in forma privata per firmare la sua nuova enciclica, “Fratelli tutti”, sulla fratellanza umana. Il progetto direttamente ispirato dalla Laudato si’ ha come fondamento un manifesto che propone uno stile di vita connotato da tre imperativi: non inquinare, non sprecare, non sfruttare; e da tre principi: “non sei padrone di nulla, la vita sulla terra dipende anche da te, l’economia è benefica solo se ordinata allo sviluppo sostenibile e alla bellezza”.

Altri progetti si sono focalizzati sulla mobilità sostenibile, ad esempio incentivando l’uso della bicicletta, altri sul riciclo delle eccedenze alimentari dei refettori, altri sulla grande lotta alla plastica che caratterizza ormai ampie parti del globo.

