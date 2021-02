Per quanti si sentono affascinati e vogliono approfondire le vicende politiche e sociali attuali dal punto di vista del messaggio di Fatima, è disponibile un nuovo film sul tema.

Si tratta della versione italiana del film Fatima, l’ultimo mistero, prodotto da Goya Producciones con la regia di Andrés Garrigó. Il lavoro offre una lettura attuale e appassionante dei messaggi mariani lasciati ai tre veggenti portoghesi nel 1917.

Il film è noleggiabile sulla piattaforma estrenosdecinedigital.

La prospettiva differente e sorprendente vuole portare a considerare le vicende del mondo nel quale viviamo con gli occhi di Maria, che accompagna l’umanità lungo la storia fino al trionfo del Suo Cuore Immacolato, promesso proprio a Fatima.

Fatima, l’ultimo mistero è stato presentato il 27 agosto 2020 nel corso delle Giornate Internazionali del Film religioso di Todi. Presentazione anche a Venezia il 9 settembre, in margine alla Mostra del Cinema, mentre l’esordio nelle sale cinematografiche è stato il 24 ottobre dello scorso anno a Roma, con grande successo di pubblico.

Messo in cartellone in molti cinema italiani, le proiezioni sono state interrotte a causa della pandemia, e pertanto è adesso disponibile per tutti in digitale.

La sinossi

Monica, una montaggista in cerca di lavoro, riceve tramite un amico il contatto di un produttore che sta realizzando un documentario sulle conseguenze delle apparizioni di Fatima. Sebbene riluttante a causa del suo agnosticismo, accetta di collaborare per necessità economiche. Durante il montaggio delle immagini scorrono davanti ai suoi occhi eventi straordinari che fanno crollare le sue certezze. La sua vita, improvvisamente, verrà segnata per sempre.

Fatima ha segnato la storia del mondo? Strane coincidenze sembrano indicare che le misteriose apparizioni di Fatima hanno influito sul corso della storia in questi ultimi 100 anni… Cosa c’entrava Fatima con la rivoluzione comunista e con le due guerre mondiali? Perché Giovanni Paolo II non è morto assassinato? Perché non è vi è stata una nuova guerra nucleare? Fatima ha qualche relazione con la caduta del comunismo e del muro di Berlino? E con l’Islam?

Le parole della produzione

Questo film documentario è stato realizzato in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima e intreccia in forma inedita una storia di fantasia con la rievocazione delle apparizioni corredata da una parte documentaria, nella quale si alternano immagini tratte da archivi storici ed interventi di esperti internazionali.

Il messaggio di Fatima può fornirci degli indizi sul nostro futuro? Questa è una delle grandi domande alla quale questo film prodotto da Goya Productions intende fornire una risposta, rivelando avvenimenti poco noti ed offrendo una visione d’insieme appassionante.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.