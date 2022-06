Fox News sarà l’unico grande network americano che non trasmetterà in diretta le udienze pubbliche della commissione parlamentare che indaga sull’assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. Le udienze cominciano giovedì prossimo in prime time: ore 20 locali, le 2 di notte in Italia. Lo scrive il New York Times.

Fox News continuerà con il suo solito palinsesto, proponendo i suoi anchor di destra, tutti filo Trump: Tucker Carlson, Sean Hannity e Laura Ingraham, che hanno ripetutamente ridimensionato l’attacco al Campidoglio americano come una “nota a pie’ di pagina” della storia Usa e tentato di screditare l’indagine come una azione politica contro l’ex presidente e i suoi sostenitori repubblicani.

La copertura live del gruppo di Rupert Murdoch sarà lasciata a Fox Business, la tv sorella con molti meno telespettatori: la media giornaliera è di 136 mila, contro 1,5 milioni di Fox News (ma lo show di Carlson ne attira oltre 3 milioni). Tutte le altre grandi tv americane invece seguiranno live le udienze, anche con speciali: Cnn, Cbs, Abc, Msnbc e Nbc.

Le motivazioni di Fox News

La scelta di Fox News, impensabile per una emittente di notizie a ciclo continuo, “conferma l’immagine di un Paese fortemente polarizzato – commenta Ansa – dove anche i media ‘parteggiano’ di fronte a un’inchiesta parlamentare. L’emittente conservatrice, come il partito repubblicano, sono cambiati negli ultimi anni, diventando meno tolleranti verso le voci dissenzienti e più disponibili a diffondere accuse infondate, abbandonando o marginalizzando le figure critiche verso Trump”.

