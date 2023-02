Festa degli innamorati in ripresa, secondo le stime di Confesercenti, l’associazione di categoria che rappresenta le imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi, dell’artigianato e della piccola industria. Confesercenti rappresenta 350.000 imprese italiane, per una occupazione di circa 1 milione di addetti.

Confesercenti: ecco quanto spenderanno gli italiani tra fiori e cene a San Valentino

Domani, in occasione di San Valentino, saranno poco più di dieci milioni gli italiani che celebreranno con il proprio partner. E tra regali, cene romantiche, fiori e altri omaggi spenderanno circa 71 euro a persona, un budget in netto recupero rispetto agli anni precedenti e superiore del 35% anche a quello del 2019, ultimo anno prima della pandemia. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto da SWG su un campione di mille italiani di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Complessivamente, a celebrare il San Valentino quest’anno sarà il 28% della popolazione maggiorenne, una quota in ascesa rispetto al 24% dello scorso anno. Tra gli innamorati, la cena romantica è la celebrazione più gettonata, scelta dal 59%. Di questi, il 62% opterà per una serata romantica al ristorante, mente il 38% preparerà una cena speciale tra le mura di casa. Resta forte, però, anche la tradizione dell’omaggio floreale. A regalare fiori acquistati presso un negozio o mercatino specializzato sarà il 23%. Saranno peraltro molti gli italiani che sceglieranno, in alternativa o in aggiunta, altri tipi di dono. Il 26% si orienterà su un prodotto di profumeria, mentre il 22% terrà viva la tradizione dei cioccolatini. Il 19% opterà invece per un gioiello o un accessorio di gioielleria, mentre il 10% un prodotto o accessorio moda, il 5% regalerà un servizio o prodotto di cosmetica o benessere, e un ulteriore 17% un altro tipo di regalo. Un 6%, invece, sceglierà un viaggio insieme al partner.

Fonte: Ansa