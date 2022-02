Basta con i messaggi e le chiamate insistenti: come liberarsene in modo definitivo

Oggi c’è un modo facile e discreto per evitare di ricevere messaggi e telefonate sgradite o insistenti senza se che ci sta contattando se ne renda conto.

Riceviamo continuamente messaggi nelle chat di messaggistica istantanea e nella nostra casella email che abbiamo sullo smartphone, oltre che essere destinatari di tante telefonate ogni giorno. Se prima decidevamo di bloccare il contatto che ci infastidiva, adesso possiamo ricorrere a un approccio più morbido, limitandoci per esempio a silenziare una chat su Whatsapp. Così qualsiasi persona eccessivamente insistente o con un atteggiamento fastidioso può continuare a mandarci messaggi e noi non saremo disturbati dalle incessanti notifiche che appaiono sullo schermo del nostro cellulare, segnalandoci che abbiamo ricevuto qualcosa.

Ma quando la situazione supera la soglia critica di sopportazione, possiamo sempre cercare di recuperare un po’ di pace extrema ratio, bloccando i messaggi e le chiamate o addirittura segnalando il contatto che ci assilla o importuna con dei contenuti che riteniamo inappropriato o offensivi.

Il trucco

Quando non ne possiamo più dei comportamenti di un contatto della nostra rubrica o dell’insistenza di un numero sconosciuto, possiamo sia bloccarli – ed eventualmente, in seguito, sbloccarli – o segnalarli. Bloccare un contatto su Whatsapp, una delle più note e diffuse piattaforme di messaggistica istantanea al mondo, è tutto sommato semplice e non lo rimuoverà dalla tua lista, ma farà si che non potrà più chiamarti, inviarti messaggi, né vedere il tuo stato online, gli aggiornamenti allo stato o le modifiche all’immagine del profilo.

Per prima cosa, occorre entrare nell’applicazione e cliccare sulla voce Altre opzioni, da lì Impostazioni e quando si arriva alla voce Account procedure su Privacy , fino ad arrivare a Contatti bloccati e premere su Aggiungi, selezionando poi il contatto che si vuole bloccare. Ci sono anche anche altre possibilità di bloccare un numero. La prima cliccando su Altre opzioni, andando su Altro e poi Blocca, dove si può scegliere tra bloccare e segnalare quel contatto. In alternativa, è sufficiente aprire una chat con il contatto, toccare il nome del contatto e pigiare Blocca. Stessa procedura con un numero sconosciuto. Se invece deciderai di segnalare un utente, basterà aprire la chat con quel contatto, andare su Altre opzioni, premere Altro e selezionare Segnala.

Se poi si vuole tornare sui propri passi e sbloccare il contatto, la procedura è la seguente. Tornare alla voce Contatti bloccati e toccare il contatto che si intende sbloccare, selezionando Sblocca. Oppure si può andare direttamente sull’utente in questione, toccare e tenere premuto il contatto e in ultime spingere Sblocca.

