Il 2022 è l’anno più caldo della storia. A indicarlo sono i dati pubblicati ogni mese dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isac-Cnr) relativi ai primi sette mesi del 2022. Nelle proiezioni del Cnr si constata che rispetto al 2021 la temperatura quest’anno è aumentata di 0,98 gradi. “Se il 2022 finisse adesso sarebbe l’anno più caldo di sempre”, ha commentato Michele Brunetti dell’Isac-Cnr.

Luglio e giugno roventi

Nello specifico, luglio appena concluso ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800 ad oggi – vale a dire da quando vengono rilevati i dati – e nel complesso i primi 7 mesi dell’anno fanno registrare un +0,98 gradi.

Ma se luglio è stato caldissimo, giugno è stato addirittura rovente. L’anomalia climatica più evidente quest’anno, evidenzia il Cnr, si è avuta infatti con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media. valori vicini al massimo registrato nel 2003; mentre nel mese di luglio la colonnina è stata più alta di +2,26 gradi la media, inferiore solo al 2005.

“Luglio 2022 si registra come il secondo luglio più caldo da quando vengono realizzate le misurazioni, secondo solo al 2003, così come lo sono stati anche maggio e giugno“, ha spiegato Brunetti.

Analizzando esclusivamente i sette mesi appena conclusi, il 2022 ha fatto registrare medie molto alte in tutti i mesi proiettandosi come l’anno italiano più caldo di sempre. “Ciò non vuol dire però che lo sarà realmente – ha precisato il ricercatore del Cnr – perché se nei prossimi mesi le medie mensili dovessero scendere anche quella annuale scenderebbe”.

A guidare la classifica degli anni più caldi in Italia – considerando tutti e 12 i mesi – è ancora il 2018, con un’anomalia di +1,58 gradi sopra la media di riferimento in cui un peso rilevante lo ebbero i mesi di gennaio con +2,37 gradi rispetto alla media e aprile, il più caldo di sempre con +3,5 gradi sopra la media. Il 2022 ha ancora tempo per battere il record.

