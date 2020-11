La prossima 007 sarà donna

L’agente segreto più famoso del mondo sarà interpretato da una donna. La rivoluzione è firmata “Hollywood” e porta il nome di Lashana Lynch, la protagonista di “No Time To Die”, il 25/o film della serie dedicata al famoso personaggio ispirato dai romanzi dello scrittore Ian Fleming.

Chi è Lashana Lynch

Lashana Lynch è l’attrice che eredita il titolo di agente 007 dopo che James Bond (Daniel Craig) decide di dedicarsi alla vita tranquilla. Ed è la stessa attrice di colore, 32 anni, londinese di nascita a confermare che sarà Nomi, appunto la nuova 007 con licenza di uccidere.

Una nuova sfida per l’agente 007

Riuscirà l’agente 007 James Bond a convivere con la collega? La risposta nelle parole della stessa Lynch: “Li vedi che all’inizio sono due persone molto diverse che devono lavorare insieme in un modo in cui non hanno mai fatto prima, ma col tempo, dalla turbolenza si passa all’amicizia e al rispetto. Lui impara molto da lei, e lei impara sicuramente molto dall’esperienza da lui”. No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, sarà in sala nell’aprile del 2021 dopo aver subito diversi rinvii a causa della pandemia.

Le reazioni dei social

La giovane attrice si prenderà quindi un ruolo che finora è stato una prerogativa maschile, a cominciare dal mitico Sean Connery appena scomparso. Un traguardo che tuttavia, come avviene spesso in alcuni tipi di rivoluzione, non è stato raggiunto in modo indolore. La Lynch è stata presa di mira sia come donna sia come persona di colore al punto che è stata costretta a prendersi una pausa dai social media.

