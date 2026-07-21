Verde Grazzano 2026 celebra il meglio del vivaismo e della creatività botanica

Torna l’atteso appuntamento con Verde Grazzano, la prestigiosa mostra-mercato in provincia di Piacenza giunta alla nona edizione. Uno dei salotti verdi più importanti in Italia, per il vivaismo e creatività botanica. Il festival è ospitato nel Parco del Castello di Grazzano Visconti, tra i parchi privati più belli d’Italia. Un luogo ricco di storia, a lungo frequentato dal regista Luchino Visconti, che vi passava le estati sin da bambino.

L’edizione 2026 tra incontri, laboratori e visite guidate

L’edizione di quest’anno è in programma per il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre. Due giornate uniche, dedicate all’incontro ravvicinato con i grandi esperti della botanica e non solo. Tra i protagonisti ci saranno alcuni tra i più autorevoli e apprezzati maestri del vivaismo, affiancati da artisti e artigiani d’eccellenza, pronti ad accompagnare i visitatori in un’esperienza coinvolgente e ricca di stimoli. Il programma prevede conversazioni, passeggiate tematiche, laboratori per tutte le età, dimostrazioni pratiche, conferenze dal vivo, visite guidate con esperti ed attività artistiche.

I vivaisti protagonisti del festival

Come ogni anno il festival di Verde Grazzano sarà animato da vivaisti con diverse specializzazioni. Tra gli altri troviamo il vivaista Angelo Provasio di Eye on green che presenterà al pubblico la sua vasta e ricercata selezione di piante tropicali, mellifere e ibiscus, frutto di anni di passione e ricerca nel mondo botanico. Un altro mondo da scoprire è quello della Azienda Agricola Iris dal Bosco, realtà familiare dove Filippo Cabassi cura oltre 170 varietà di Iris barbate. Piante erbacee perenni dai fiori curiosamente “barbuti”. L’insolita peluria colorata dei petali inferiori è una vera e propria evoluzione botanica capace di garantire la riproduzione della pianta. Segreti e storie sulle piante erbacee perenni saranno svelati anche da Piero e Felicia, marito e moglie che da più di quarant’anni curano l’azienda agricola Fenix Floricultura. La loro è una storia d’amore a lieto fine: due coniugi fuggiti dal caos e dalla frenesia della città per vivere i loro sogni da vivaisti in campagna. La loro produzione spazia dalle salvie ornamentali, alle verbene ma anche mughetti, ciclamini e molte altre erbacee annuali e perenni da fiore.

Le Hoya e il primo manuale italiano dedicato alla coltivazione

Un altro appuntamento molto atteso è il ritorno di Silvia Bellini con Hoya Mia. Le Hoya sono meravigliose piante tropicali, incredibilmente belle nella loro fioritura e provenienti soprattutto dalle lontane terre del Sud Est asiatico. Silvia, che oggi vanta oltre 200 varietà in collezione, quest’anno non sarà sola. Con lei, al suo fianco, ci sarà l’autrice Agostina Righi che presenterà “Manuale pratico sulla coltivazione Hoya”, il primo manuale italiano interamente dedicato alla coltivazione passo-passo di queste piante esotiche. Silvia e Agostina, insieme, potranno guidarvi alla scoperta di questi incantevoli “fiori di cera”.

Il mondo dei crisantemi tra tradizione e cultura orientale

Altre sorprese sono in serbo per questa edizione 2026. Quest’anno Verde Grazzano ospiterà infatti uno stand da record: l’Azienda Agricola Il Giardino dell’Eden vi farà scoprire il lato più nascosto e affascinante dei crisantemi. Roberto Pressacco guiderà il pubblico in un viaggio straordinario alla scoperta di questo fiore. Superando i soliti cliché, verrà svelata la nobile e regale anima orientale di questo fiore così ingiustamente frainteso. Un’opportunità culturale unica per superare le barriere del pregiudizio occidentale attraverso il racconto della millenaria tradizione botanica asiatica.

Agrumi, rose e cactus: gli altri protagonisti

Per proseguire sono in programma incontri con alcuni dei più grandi specialisti del verde. Immancabile sarà la presenza di Oscar Tintori, maestro della coltivazione in casa e sul balcone degli agrumi. In questa occasione verrà presentato il nuovo volume “Il viaggio degli agrumi in Italia – Percorsi e curiosità di cultivar regionali” di Alberto Tintori e Paola Fanucci. Un libro che nasconde un vero viaggio fra gli agrumeti d’Italia, le loro storie e curiosità locali: una mappa per capire quanto la presenza degli agrumi sia multiforme e radicata nella nostra cultura, dalle grandi piantagioni ai vasi sulle nostre terrazze. Un’altra istituzione ospite a Verde Grazzano è lo stand di Rose Barni. La famiglia Barni coltiva l’arte della rosa tra ricerca, innovazione dal 1882. Durante i due giorni di festival verranno presentate esclusive selezioni di rose, tra antiche e moderne ma anche rari e inediti ibridi di fama mondiale. Un vero punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza e l’autentica “rosa d’autore”. Per chi cerca geometrie ipnotiche e profili scultorei: Planet Cactus di Maurizio Gambini presenta le sue piante cactacee che lui stesso seleziona e coltiva. Forme scultoree, spine eleganti e geometrie perfette: autentiche piccole meraviglie della natura.

Due giornate dedicate alla cultura del verde

Queste prestigiose presenze sono una piccola anticipazione di un programma espositivo dedicato completamente alla cultura del verde. Due giornate imperdibili e pensate sia per i pollici verdi più esperti sia per gli appassionati della natura.