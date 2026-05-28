Venezia capitale del clima: dal 3 all’8 giugno la seconda Venice Climate Week

Venezia torna al centro del dibattito internazionale sul futuro del pianeta con la seconda edizione della Venice Climate Week, in programma dal 3 all’8 giugno. Intitolata “Planet Aqua, Planet Peace”, la manifestazione riunisce oltre cento speaker internazionali tra scienziati, politici, imprenditori, artisti e attivisti per riflettere sul ruolo dell’acqua nelle grandi sfide contemporanee. Tra incontri, installazioni, spettacoli e mostre diffuse in dieci sedi cittadine, l’evento propone un confronto multidisciplinare sui temi della sostenibilità, della governance globale, della salute e delle migrazioni.

Planet Aqua, Planet Peace: a Venezia oltre cento speaker da tutto il mondo

Dal 3 all’8 giugno Venezia ospita la seconda edizione della Venice Climate Week, intitolata “Planet Aqua, Planet Peace“, con oltre cento speaker internazionali tra scienziati, politici, imprenditori, artisti e attivisti. La manifestazione, nata da un’idea del giornalista Riccardo Luna e curata insieme a Sara Roversi (Future Food Institute) e Cristiano Seganfreddo (FlashArt), si svolge in dieci sedi della città. Il tema centrale è l’acqua come chiave di lettura delle grandi trasformazioni contemporanee: dalle città costiere alle filiere alimentari, dalla governance globale alla salute, alle migrazioni e alla sicurezza. Il programma prevede incontri, panel, installazioni, spettacoli, musica e una mostra fotografica.

Fonte Ansa