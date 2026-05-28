Cultura

Venezia capitale del clima: dal 3 all’8 giugno la seconda Venice Climate Week

Dal 3 all’8 giugno Venezia ospita la Venice Climate Week 2026: incontri, arte e oltre cento ospiti sul tema acqua, clima e pace

Di redazione
Foto di MichelleMaria Pitzel da Pixabay

Venezia torna al centro del dibattito internazionale sul futuro del pianeta con la seconda edizione della Venice Climate Week, in programma dal 3 all’8 giugno. Intitolata “Planet Aqua, Planet Peace”, la manifestazione riunisce oltre cento speaker internazionali tra scienziati, politici, imprenditori, artisti e attivisti per riflettere sul ruolo dell’acqua nelle grandi sfide contemporanee. Tra incontri, installazioni, spettacoli e mostre diffuse in dieci sedi cittadine, l’evento propone un confronto multidisciplinare sui temi della sostenibilità, della governance globale, della salute e delle migrazioni.

Planet Aqua, Planet Peace: a Venezia oltre cento speaker da tutto il mondo

Dal 3 all’8 giugno Venezia ospita la seconda edizione della Venice Climate Week, intitolata “Planet Aqua, Planet Peace“, con oltre cento speaker internazionali tra scienziati, politici, imprenditori, artisti e attivisti. La manifestazione, nata da un’idea del giornalista Riccardo Luna e curata insieme a Sara Roversi (Future Food Institute) e Cristiano Seganfreddo (FlashArt), si svolge in dieci sedi della città. Il tema centrale è l’acqua come chiave di lettura delle grandi trasformazioni contemporanee: dalle città costiere alle filiere alimentari, dalla governance globale alla salute, alle migrazioni e alla sicurezza. Il programma prevede incontri, panel, installazioni, spettacoli, musica e una mostra fotografica.

Fonte Ansa

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