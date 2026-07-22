Unesco: l’antica città di Tiro entra nel patrimonio mondiale in pericolo

La crisi in Medio Oriente minaccia le rovine dell’antica città di Tiro, nel sud del Libano, tanto da farla finire nella lista Unesco del patrimonio mondiale in pericolo. Lo ha reso noto la stessa agenzia delle Nazioni Unite. Uno dei siti Unesco di Tiro – rispettivamente, un arco di trionfo e un ippodromo di epoca romana – è stato colpito dai bombardamenti israeliani nel corso della guerra contro Hezbollah.

Tiro in pericolo

L’antica città di Tiro, nel sud del Libano, colpita in questi ultimi mesi dai bombardamenti israeliani, è stata iscritta sulla lista del patrimonio mondiale in pericolo dell’Unesco: lo annuncia su X lo stesso organismo Onu per Scienza, Educazione e Cultura con sede a Parigi. Secondo l’Unesco, il patrimonio di Tiro è stato “direttamente colpito e ha subito danni. Inoltre, il suo stato di conservazione suscita crescenti inquietudini, in particolare, dinanzi alla possibilità di nuovi impatti”.

La sessione dell’Unesco

L’Unesco tiene attualmente la sua 48/a sessione del comitato del patrimonio mondiale a Busan, in Corea del Sud. La richiesta di iscrivere Tiro nella lista dei beni a rischio è giunta dalle autorità libanesi. Per l’Unesco, ”si considera che non ci sono più le condizioni ottimali per garantire la conservazione e la protezione del valore eccezionale del patrimonio”.

L’antica città

Situata sulla costa meridionale del Libano, a una ventina di chilometri da Israele, Tiro è tra le più antiche città del mondo mediterraneo. I suoi abitanti sono fuggiti massicciamente dopo gli appelli a evacuare la zona dell’esercito israeliano. La città è oggetto di una campagna di raid israeliani dall’inizio della guerra contro Hezbollah, il 2 marzo scorso.

Patrimonio archeologico

A Tiro ci sono due siti iscritti nel patrimonio universale dell’Unesco, con rovine dell’impero romano, un arco di trionfo e un ippodromo del secondo secolo. Uno di questi siti è stato direttamente colpito da bombardamenti israeliani a giugno. Il ministo libanese della Cultura, Ghassan Salamé, ha accusato Israele di violare la Convenzione dell’Aia sull’obbligo di tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Fonte Ansa