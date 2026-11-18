Dal 21 novembre al 20 dicembre, il Fondaco delle Biade di Feltre ospita la personale di Alessandra Masi, fotografa cadorina e sostenitrice della Fondazione Dolomiti Unesco. L’esposizione offre un itinerario multimediale tra specchi d’acqua, flora d’alta quota, fossili e cieli stellati illuminati da aurore boreali e comete. Arricchita da QR Code scientifici, installazioni sulla storia geologica dei Monti Pallidi e un omaggio alla scrittrice Amelia B. Edwards, la mostra trasforma lo sguardo in un’esperienza immersiva nel patrimonio mondiale.

La mostra

Raccontare le Dolomiti attraverso la fotografia, in un percorso multimediale tra natura, geologia, astronomia e letteratura: è il tema di ‘Un viaggio fotografico nelle Dolomiti’, la mostra personale di Alessandra Masi, fotografa originaria del Cadore e sostenitrice della Fondazione Dolomiti Unesco, in programma dal 21 novembre a Feltre (Belluno). Organizzata presso il Fondaco delle Biade e in programma fino al 20 dicembre, la mostra propone un viaggio tra le molteplici espressioni del paesaggio dolomitico, fra specchi d’acqua, flora d’alta quota, antiche scogliere coralline fossili e suggestive immagini di astrofotografia, con aurore boreali e comete che illuminano i cieli sopra le Dolomiti.

Le caratteristiche

Non è soltanto un itinerario visivo, ma un’esperienza interattiva e multimediale, nella quale alcuni scatti sono accompagnati da QR Code con approfondimenti scientifici. Il percorso è inoltre arricchito da uno spazio multimediale realizzato dalla Fondazione Dolomiti Unesco, relativo alla storia geologica delle Dolomiti e ai valori che ne hanno determinato il riconoscimento come patrimonio mondiale. A completare il percorso, la sezione dedicata alla scrittrice britannica Amelia B. Edwards, che nel 1873 raccontò lo stupore della scoperta dei paesaggi dolomitici.

Fonte Ansa