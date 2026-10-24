Tre scrittrici, un secolo di storie: a Haifa un viaggio nella narrativa italiana

Tre scrittrici, tre sguardi capaci di raccontare epoche diverse e di accompagnare il lettore dentro le trasformazioni della società italiana. La letteratura diventa a Haifa un’occasione di incontro e conoscenza, attraverso un percorso che mette al centro la forza delle parole e la pluralità delle esperienze femminili. Dalla Sardegna di Grazia Deledda alle pagine di Alba de Céspedes, fino alla voce contemporanea di Donatella Di Pietrantonio, emerge un dialogo tra generazioni, sensibilità e modi di narrare. A guidare questo viaggio sarà Shirley Finzi Loew, in tre appuntamenti che invitano a riscoprire un secolo di narrativa. Un’iniziativa che intreccia la lingua italiana, la lettura e il valore della cultura come spazio di relazione.

Tre incontri all’Istituto Italiano di Cultura di Haifa

L’Istituto Italiano di Cultura di Haifa presenta un ciclo di tre incontri gratuiti con Shirley Finzi Loew, traduttrice e docente di letteratura italiana, in occasione della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Gli appuntamenti, fino al 16 dicembre, ripercorreranno un secolo di narrativa italiana attraverso le opere di Grazia Deledda, Alba de Céspedes e Donatella Di Pietrantonio.

Il centenario del Nobel a Grazia Deledda

Il ciclo autunnale si svolge nel centenario del conferimento del Premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, seconda donna a ricevere il riconoscimento e unica scrittrice italiana insignita del premio.

Dalla Sardegna alla narrativa contemporanea

Il percorso partirà dalla sua rappresentazione della Sardegna nei primi decenni del Novecento, per proseguire con Alba de Céspedes, voce innovativa e anticipatrice delle istanze femministe del secondo Novecento, e arrivare alla narrativa contemporanea di Donatella Di Pietrantonio.

Fonte Ansa