“Torneranno i prati”: il cinema a cielo aperto nel parco dell’Appia Antica

Il paesaggio, la sua bellezza, la sua custodia, la sua rappresentazione saranno al centro delle dodici serata che dal 17 al 30 luglio daranno vita alla rassegna “Arena Cinema-Torneranno i prati” alla Cartiera Latina nel Parco regionale dell’Appia Antica. La kermesse, promossa dal Parco in collaborazione con Agis Lazio e ANEC propone non solo proiezioni, tra cui una retrospettiva su Ermanno Olmi dalla cui opera “Torneranno i prati” l’iniziativa prende nome, che esplorano l’importanza della natura nel cinema d’autore e nella costruzione di un immaginario, ma offre al pubblico incontri, concerti, laboratori e prodotti del territorio.

La novità

Per la prima volta la Cartiera Latina, nel cuore del Parco Regionale dell’Appia Antica, diventa un grande cinema all’aperto. Dal 17 al 30 luglio 2026 prende il via “Arena Cinema – Torneranno i prati”, una nuova rassegna promossa dal Parco Regionale dell’Appia Antica in collaborazione con AGIS Lazio e ANEC che trasforma uno dei luoghi più suggestivi del Parco in uno spazio di incontro, cultura e partecipazione. L’Arena Cinema “Torneranno i prati” nasce con l’obiettivo di rendere il Parco un luogo sempre più vivo e partecipato, dove il patrimonio naturale e archeologico incontra la cultura contemporanea. Attraverso il cinema, la musica, il cibo, gli incontri e le attività dedicate a tutte le età, la Cartiera Latina diventa per dodici serate uno spazio aperto alla città, capace di raccontare il valore del paesaggio come bene comune e di offrire un’esperienza culturale gratuita e accessibile. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il festival del paesaggio e del cinema

Non sarà soltanto una rassegna cinematografica, ma un vero e proprio festival dedicato al paesaggio usato come location dei film, alle tradizioni del territorio e al cinema d’autore. Prima della proiezione, il pubblico potrà partecipare a concerti, incontri con ospiti, laboratori, visite guidate, showcooking e approfondimenti storico-cinematografici. Ad accompagnare l’intera manifestazione ci saranno inoltre un’area food, il mercatino delle aziende agricole del Parco e dei produttori del marchio Natura in Campo, insieme agli artigiani del territorio, per vivere il Parco anche attraverso i suoi sapori e le sue eccellenze.

La retrospettiva su Ermanno Olmi

Il titolo della manifestazione prende ispirazione da Ermanno Olmi e dal suo film “Torneranno i prati”, che inaugurerà la rassegna il 17 luglio. Un titolo che richiama la missione stessa del Parco: custodire un paesaggio storico straordinario, restituendo spazio alla natura, alla biodiversità e alla memoria dei luoghi. La retrospettiva dedicata a Olmi sarà affiancata da una selezione di film che hanno scelto il territorio dell’Appia Antica come scenario naturale e narrativo, contribuendo a costruire l’immaginario del cinema italiano e internazionale. Un’occasione per raccontare il Parco anche come grande set a cielo aperto e destinazione di crescente interesse per il cineturismo.

Valorizzare il patrimonio ambientale e culturale

Il Commissario Straordinario del Parco Regionale dell’Appia Antica, Fabrizio Molina: “La retrospettiva dedicata a Ermanno Olmi nasce dal desiderio di proporre un cinema capace di raccontare il rapporto tra uomo, paesaggio e ambiente con uno sguardo ancora oggi di grande attualità. Le sue opere affrontano temi che sono profondamente legati alla missione del Parco: la tutela del territorio, il valore della memoria, il rispetto della natura e delle comunità che la abitano. Con Arena Cinema inauguriamo, per la prima volta, una rassegna estiva alla Cartiera Latina, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di incontro e di fruizione culturale in uno dei luoghi più significativi del Parco. Abbiamo voluto costruire un programma che non si limitasse alle proiezioni, ma che proponesse anche musica, incontri, laboratori, visite guidate e momenti dedicati alle produzioni del territorio, così da valorizzare il patrimonio ambientale e culturale dell’Appia Antica in tutte le sue forme. La Cartiera Latina è inoltre diventata recentemente il nuovo Polo museale del Parco, grazie a un percorso multimediale che racconta la storia dell’Appia Antica, del paesaggio e dell’antica cartiera. Il museo resterà chiuso nei mesi di luglio e agosto e riaprirà a settembre. Invitiamo tutti a tornare a visitarlo per conoscere più da vicino la storia e l’identità di questo luogo, che vogliamo rendere sempre più un punto di riferimento per le attività culturali e per la scoperta del territorio”.

Il confronto

Il 21 luglio, in occasione della proiezione di Terra Madre, sarà presente anche Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, che dialogherà con Paolo Venezia di Slow Food Roma, moderati da Marco Gisotti: un momento di confronto sui temi dell’agricoltura, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, che anticipa e approfondisce le riflessioni al centro del docufilm di Ermanno Olmi, offrendo al pubblico un’occasione di dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini sui temi della sovranità alimentare e del futuro delle comunità locali.

Il programma

Ogni appuntamento sarà costruito intorno al film in programma, con eventi capaci di dialogare con le storie, le atmosfere e le tradizioni raccontate sullo schermo:

venerdì 17 luglio

21:00 TORNERANNO I PRATI

(Drammatico) 80′ di Ermanno Olmi con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti

sabato 18 luglio

20:00 Incontro con lo scenografo del film, Massimiliano Sturiale, modera Marco Gisotti

21:00 FREAKS OUT

(Avventura) 142′ di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi

domenica 19 luglio

21:00 KIRIKU’ E LA STREGA KARABA’

(Avventura) 74′ di Michel Ocelot

martedì 21 luglio

20:00 Incontro con l’Assessore regionale Giancarlo Righini e Paolo Venezia di Slow Food Roma, modera Marco Gisotti

21:00 TERRA MADRE

(Docu-film) 78′ di Ermanno Olmi con Carlo Petrini

mercoledì 22 luglio

19:30 Laboratorio della carta per adulti

21:00 LA BANDA DEGLI ONESTI

(Commedia) 106′ di Camillo Mastrocinque con Totò, Peppino De Filippo

giovedì 23 luglio

21:00 IL SEGRETO DEL BOSCO VECCHIO

(Fantastico) 134′ di Ermanno Olmi con Paolo Villaggio, Riccardo Zannantonio

venerdì 24 luglio

19:00 Concerto stornelli romani con Trio Monti

20:00 Paola Comin, Press Agent di Alberto Sordi, modera Marco Gisotti

21:00 IL MARCHESE DEL GRILLO

(Commedia) 139′ di Mario Monicelli con Alberto Sordi, Paolo Stoppa

sabato 25 luglio

19:00 concerto Progressive Barbaricum: Attila e la PFM con Danilo Visco Prog Project

21:00 ATTILA FLAGELLO DI DIO

(Comico) 102′ di Castellano e Pipolo con Diego Abatantuono, Angelo Infanti

domenica 26 luglio

19:30 Laboratorio per bambini: “I fiori di Ortone”

21:00 ORTONE E IL MONDO DEI CHI

(Animazione) 84′ di Jimmy Hayward e Steve Martino

martedì 28 luglio

21:00 TICKETS

(Commedia) 115′ di Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami, Ken Loach con Carlo delle Piane, Valeria Bruni Tedeschi

mercoledì 29 luglio

19:30 Incontro con Giuseppe e Giulio Cederna, modera Marco Gisotti

21:00 LE MANI SULLA CITTA’

(Drammatico) 105′ di Francesco Rosi con Rod Steiger, Salvo Randone

giovedì 30 luglio

19:30 Show Cooking e degustazione

21:00 BRAVISSIMO

(Commedia) 85′ di Luigi Filippo D’Amico con Alberto Sordi, Mario Riva