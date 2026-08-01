Sere d’agosto: l’arte italiana si illumina dopo il tramonto

L’estate italiana riscopre il fascino dell’arte notturna grazie a una ricca programmazione di aperture straordinarie che coinvolge i luoghi più iconici del Paese. Nata dalla sinergia tra i ministeri della Cultura e del Turismo, l’iniziativa offre orari prolungati per tutto il mese di agosto, consentendo di vivere monumenti, musei e parchi archeologici in un’atmosfera unica. Da Roma a Torino, da Milano fino ad Agrigento, questa formula permette di evitare le ore più calde e il grande affollamento diurno, arricchendo le visite con concerti, spettacoli ed eventi suggestivi illuminati sotto le stelle.

L’iniziativa

Visitare il Colosseo quando il sole cala dietro il Palatino, passeggiare nei giardini della Reggia di Venaria illuminati da migliaia di candele, assistere a un concerto nei Musei Reali di Torino o ammirare sotto le stelle il Tempio della Concordia o di Giunone ad Agrigento: i monumenti più belli d’Italia si aprono alle visite serali con una programmazione sempre più coinvolgente tra arte, musica e spettacoli. Le aperture serali di musei, parchi archeologici, monumenti, ville e residenze storiche stanno trasformando il modo di vivere il patrimonio culturale: più tempo a disposizione, meno caldo e soprattutto meno folla.

Le sinergie

La novità più significativa arriva dalla collaborazione tra i ministeri della Cultura e del Turismo: per tutto il mese di agosto prende il via una sperimentazione che prolunga fino a quattro ore l’apertura di alcuni dei siti più visitati del Paese. A Roma sono interessati il Colosseo (venerdì e sabato fino alle 23.30) e il Pantheon (fino alle 23 tutti i giorni tranne il giovedì), mentre a Milano il Castello Sforzesco sarà aperto tutti i giorni fino alle 19.30. L’obiettivo è duplice: distribuire meglio i flussi turistici e offrire la possibilità di visitare i monumenti nelle ore più fresche della giornata, migliorando l’esperienza dei visitatori.

I luoghi da visitare

Roma è una delle città che più sta investendo su questa formula: oltre alla sperimentazione che coinvolge Colosseo e Pantheon, proseguono anche le aperture serali del Vittoriano e di Palazzo Venezia, con ingressi fino alle 23.30 in numerose date estive. Coinvolti anche altri monumenti iconici della Capitale, tra cui le Terme di Caracalla: oltre alla stagione lirica, ospitano le visite guidate ‘Notturno Imperiale’, permettendo ai visitatori di ammirare illuminato dopo il tramonto uno dei più grandi complessi termali dell’antica Roma. Castel Sant’Angelo propone la rassegna serale ‘L’Angelo e la Luna’, con aperture prolungate, concerti, spettacoli e visite ai bastioni affacciati sul Tevere. Il sabato e la domenica aperture serali anche nel Parco Archeologico di Ostia Antica, in particolare al castello di Giulio II, nel museo delle Navi e in quello Ostiense; le visite sono spesso accompagnate da concerti jazz, rievocazioni storiche ed eventi culturali. Anche Torino punta con decisione sulle visite dopo il tramonto: i Musei Reali celebrano il loro decennale con ‘Estate Reale’, un ricco cartellone che unisce aperture straordinarie, concerti, spettacoli teatrali, danza, poesia e performance artistiche all’interno di Palazzo Reale, della Galleria Sabauda, dei Giardini e dell’area archeologica. La Reggia di Venaria ospita le ‘Sere d’Estate’, appuntamento consolidato dove ogni venerdì e sabato, fino al 5 settembre, la residenza sabauda resta aperta fino alle 23; i visitatori possono attraversare la Galleria Grande e gli appartamenti reali, passeggiare nei giardini illuminati da circa cinquemila candele, assistere a spettacoli di danza, concedersi un aperitivo al tramonto o fare un picnic nei giardini e concludere la serata davanti ai giochi d’acqua della Fontana del Cervo. Anche Milano partecipa a questa nuova stagione delle aperture straordinarie: il Castello Sforzesco prolunga eccezionalmente gli orari di visita durante il mese di agosto, offrendo la possibilità di passeggiare tra cortili, musei e percorsi monumentali nelle ore serali. Da venerdì a domenica le terrazze del Duomo restano aperte fino alle 20, permettendo di ammirare il tramonto sulla città. Tutti i venerdì fino al 6 settembre Ravenna organizza ‘Mosaico di Notte’, percorsi serali con i monumenti simbolo della città aperti in orario notturno, tra cui gli spettacolari mosaici della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia (dalle 21 alle 23) e del Battistero degli Ariani. A Napoli il museo archeologico dei Campi Flegrei apre ogni sabato d’agosto fino alle 22: il Castello di Baia e l’Acropoli di Cuma ospitano anche eventi immersivi che valorizzano il patrimonio archeologico in una suggestiva cornice notturna. Il Parco Archeologico di Paestum offre visite guidate al chiaro di luna, spettacoli, degustazioni e la ‘Notte Bianca tra i Templi’ dell’11 agosto con concerti, teatro, danza, laboratori, poesia e altre iniziative culturali distribuite tra i templi dorici, patrimonio dell’Umanità. Infine, l’iconica Valle dei Templi di Agrigento apre alle visite notturne dei suoi templi: nei giorni feriali fino alle 23 e fino a mezzanotte nei festivi e prefestivi, permettendo di ammirare il Tempio della Concordia e gli altri monumenti illuminati sotto il cielo della Sicilia.

Fonte Ansa